Quand Rémy Cabella explique s’inspirer de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé est l’un des meilleurs joueurs du monde. L’attaquant du PSG inspire de très nombreux supporters, mais également des joueurs, comme Rémy Cabella.

Niveau statistique, Kylian Mbappé réalise une très belle saison sous le maillot du PSG avec 39 buts et 8 passes décisives en 39 matches. L’attaquant est le meilleur buteur de Ligue 1 (24 buts), de Coupe de France (8 réalisations) et en Ligue des champions (6 réalisations). Des performances qui impressionnent les observateurs du football, mais également les acteurs du ballon rond. Buteur hier soir avec Lille contre Marseille (3-1), Rémy Cabella a expliqué en après match s’inspirer du numéro 7 du PSG.

« C’est un modèle d’efficacité »

« J’ai pensé à Mbappé. C’est un modèle d’efficacité et je regarde beaucoup ce qu’il fait. Je l’ai copié et j’ai placé mon ballon, sans regarder forcément le gardien, lance le milieu offensif du LOSC dans des propos relayés par l’Equipe. Je suis content. Pour mon équipe et parce que c’est l’OM, une référence. Dans mon cœur, c’est le plus grand club français, mais aujourd’hui, mon cœur est rouge.«