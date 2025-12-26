Quand Safonov invite ses coéquipiers du PSG à célébrer le Nouvel An chez lui

Après une première partie de saison 2025-2026 bien chargée, les joueurs du PSG profitent des fêtes de fin d’année avec leurs proches. Matvey Safonov a invité ses coéquipiers à fêter le Nouvel An chez lui.

Le PSG a réalisé une année 2025 historique. Le club de la capitale a remporté six titres, dont la Ligue des champions, la Supercoupe d’Europe et la Coupe Intercontinentale pour la première fois de son histoire. Après une première partie de saison 2025-2026 intense, avec seulement trois semaines de pause entre la fin de l’exercice 2024-2025 et le début de celui de 2025-2026, les joueurs du PSG profitent actuellement des fêtes de fin d’année pour se ressourcer et revenir plus forts pour la deuxième partie de saison. Après avoir passé Noël en famille, les Parisiens passeront-t-ils le Nouvel An avec Matvey Safonov ?

Dans une vidéo pour la chaîne YouTube de la sélection russe, le gardien du PSG est en compagnie de son sélectionneur Valeri Karpin, en train de préparer une salade Olivier, spécialité russe. Durant la préparation, son sélectionneur lui demande s’il avait des amis au PSG pour fêter le Nouvel An. « Est-ce que j’ai des amis au PSG, avec qui je peux fêter le Nouvel An ? Il y a des joueurs qui sont plus proches. Les Portugais qui jouent ensemble en sélection se connaissent depuis l’enfance. Ils s’entendent très bien et je pense qu’ils se voient plus souvent en dehors du terrain. Je m’entends très bien avec Khvicha. Il parle un peu le russe. On peut discuter en anglais. On peut se voir. Mais si on parle du Nouvel An, alors, très probablement, tout le monde va partir et revenir le 1er ou le 2 janvier, indique le gardien dans des propos relayés par Foot Mercato. Si jamais quelqu’un de l’équipe regarde, et n’a nulle part où fêter, écrivez-moi ! (rires) Je serai à Paris pour le Nouvel An.«