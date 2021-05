En fin de contrat au Real Madrid, Sergio Ramos n’est plus qu’à trois matches d’adieux retentissants avec le club Merengue. En attendant, le défenseur central joue avec les réseaux sociaux pour faire parler… Ainsi, l’international espagnol s’est pris de passion pour le PSG ce week-end et a commencé à suivre presque toute l’équipe du PSG sur Instagram après avoir réagi avec des applaudissements à l’annonce de la prolongation de contrat de Neymar. Julian Draxler, Alessandro Florenzi, Mauro Icardi, Presnel Kimpembe, Ander Herrera, Rafinha ou encore Thilo Kherer sont désormais suivis par Sergio Ramos, sachant qu’il était déjà follower de Keylor Navas ou Neymar. Habile manœuvre du défenseur de 35 ans qui connait bien les médias et réseaux sociaux ? C’est bien possible. Comme la possibilité de le recruter libre. A suivre.