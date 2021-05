Bitton : “Ah! S’il n’y avait que des Marquinhos au PSG !”

Dimanche soir le PSG a déçu. En quête d’un dixième titre de champion de France, les Rouge & Bleu se devaient de gagner à Rennes. Ils ont ramené un poussif 1-1. De quoi craindre que ce mois de mai soit celui des désillusions pour le Paris Saint-Germain, à bout de souffle. Pour le chroniqueur de France Bleu Paris Stéphane Bitton, le club de la capitale ne mérite plus d’être sacré champion de France.

“Les joueurs du PSG ont perdu leur pari. Eux qui se devaient de remporter les 12 derniers matches. Puis les 10, 8, 6 et 3… Ils reviennent de Rennes avec un nul plutôt chanceux et finalement encore avec des miracles de Navas. Un match nul qui laisse beaucoup d’espoirs à Lille et peu au PSG. Mathématiquement, c’est encore possible. Mais sur ce que j’ai vu ce week-end, Paris ne mérite pas le titre 2021. Une fois encore le PSG menait et n’a pas été capable de conserver les score. Il suffisait de voir les visages sur la pelouse du Roazhon Park pour comprendre la désillusion. Surtout celle du capitaine. Ah! S’il n’y avait que des Marquinhos au PSG, ça se passerait beaucoup mieux !“, a commenté Stéphane Bitton sur les ondes ce lundi matin. “Encore une fois un joueur a perdu ses nerfs. Cette fois c’était Kimpembe. Il faut espérer que le PSG ne perde pas encore un de ses deux derniers matches… Huit défaites cette saison. On est à bout de course. A un moment on paie l’addition. Là on y est. La prolongation de contrat de Neymar est une excellente nouvelle mais il va falloir que le PSG change. Il est trop dépendant. C’est Neymar ou rien, Mbappé ou rien. J’ai aimé la dernière déclaration de Pochettino hier soir : “Il y a aura des décisions à prendre”. J’ai envie de dire “enfin”. Parce qu’il va falloir que le PSG redevienne une équipe.“