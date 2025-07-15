Quatre clubs, dont le PSG, déjà qualifiés pour la CDM des clubs 2029

Finaliste malheureux de la Coupe du monde des clubs, le PSG pourra tenter de s’offrir le trophée dans quatre ans. Il fait partie des quatre clubs déjà qualifiés pour l’édition 2029.

En cette fin de saison 2024-2025, la FIFA a décidé de révolutionner sa Coupe du monde des clubs en se basant sur celle des nations. Le PSG a atteint la finale de la première édition, mais s’est lourdement incliné contre Chelsea (3-0). Les Parisiens pourront retenter leur chance dans quatre ans, lors de la prochaine édition durant l’été 2029. En effet, comme le rapporte RMC Sport, grâce à sa victoire en finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan le 31 mai dernier (5-0), le club de la capitale est automatiquement qualifié pour la compétition. C’est également le cas pour Al-Ahli vainqueur de la Ligue des champions, de la zone asiatique (AFC), le Pyramids FC, vainqueur de la Ligue des champions zone africaine (CAF) et du CF Cruz Azul, qui a remporté la Coupe des champions 2025, la plus grande compétition de la zone Concacaf.

A voir aussi : CdM des Clubs : Chelsea, bourreau d’une légende

Il y aura douze autres clubs européens

Le média sportif indique que les trois prochains vainqueurs de cette compétition seront aussi invités, comme les trois prochains lauréats des Ligues des champions de l’AFC et de la CAF. La zone Europe aura le droit à 12 places au total pour la Coupe du monde des clubs 2029. Outre les quatre vainqueurs de la Ligue des champions sur la période 2025-2028, les autres élus seront sélectionnés grâce au classement UEFA sur quatre ans. Enfin, la zone Conmebol, représentant l’Amérique du Sud, invitera les vainqueurs de la Copa Libertadores entre 2025 et 2028 en plus de deux clubs supplémentaires, grâce au classement Conmebol. Enfin, la zone Océanie attribuera une place et le dernier spot sera attribué ultérieurement à une Confédération par la Fifa, conclut RMC Sport.