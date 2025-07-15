Randal Kolo Muani

Le PSG et la Juve continuent de discuter pour Kolo Muani

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas15 juillet 2025

Prêté à la Juventus Turin lors des six derniers mois, Randal Kolo Muani aimerait rester à la Juve. Le club turinois et le PSG poursuivent les discussions dans ce dossier.

Randal Kolo Muani sera l’un des dossiers qui va agiter le mercato estival du PSG. Pas dans les plans de Luis Enrique, l’international français avait été prêté sans option d’achat lors de la deuxième partie de saison 2024-2025 à la Juventus Turin. En Italie, il a retrouvé un niveau de jeu conséquent et a s’est illustré avec dix buts et trois passes décisives en 22 matches disputés. Satisfait de ses performances, la Juventus Turin aimerait conserver l’international français. De son côté, le joueur souhaiterait également rester en Italie.

Une question d’option ou d’obligation d’achat

Mais depuis plusieurs semaines, le PSG, qui souhaiterait se débarrasser de Randal Kolo Muani, et la Juventus Turin n’arrivent pas à trouver un accord. Ce mardi, la Gazzetta dello Sport fait un point sur les avancements dans ce dossier. Selon les informations du quotidien sportif transalpin, le fil des discussions entre le PSG et la Juventus Turin n’est pas rompu. Les deux clubs poursuivent leurs discussions pour tenter de trouver un terrain d’entente. Mais le PSG et la Juventus ne sont toujours pas sur la même longueur d’onde. Paris, qui privilégierait un transfert, avec un prix fixé à 50 millions d’euros, ne serait pas contre l’idée d’un prêt. Mais il voudrait qu’une obligation d’achat soit liée à ce prêt, quand la Juventus Turin espère voir le PSG accepter une option d’achat. Ce dossier ne semble pas prêt d’être concrétisé. 

