Enzo Raiola : « Il n’y a jamais eu de discussion avec l’Inter »

Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Enzo Raiola, son agent, a expliqué n’avoir pas eu de discussion avec l’Inter pour Donnarumma.

Auteur d’une très grande deuxième partie de saison avec le PSG, Gianluigi Donnarumma ne sait pas encore s’il sera un joueur parisien la saison prochaine. S’il souhaite poursuivre l’aventure au sein du club de la capitale, il n’a pas encore trouvé d’accord avec ses dirigeants pour une prolongation de contrat, lui qui est encore lié au PSG jusqu’en juin 2026, alors que les discussions s’étalent depuis plusieurs mois. Ces dernières semaines, on évoquait des prétendants pour l’international italien, comme l’Inter Milan. Mais son agent, Enzo Raiola, a démenti des discussions avec le club milanais, lui qui était présent au siège de l’Inter Milan hier.

« L’Inter a déjà un gardien, pour l’instant tout est tranquille »

« Donnarumma ? L’Inter a déjà un gardien, pour l’instant tout est tranquille. Mais nous n’avons absolument pas parlé de Gigio, ce n’est pas un sujet aujourd’hui. Il n’y a jamais eu de discussion avec l’Inter, je l’ai déjà dit plusieurs fois, lance l’agent du gardien du PSG pour Calcio Mercato. À ce jour, nous voyons d’autres choses concernant les jeunes. Nous parlons de comment organiser les U23 et certains joueurs dans les équipes de jeunes. Si Yann Sommer part ? Ah, eh bien, s’ils le vendent, c’est une autre histoire. »