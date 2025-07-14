Luis Enrique : « On a chuté, mais le perdant c’est celui qui ne se relève pas »

Après la lourde défaite face à Chelsea en finale de Coupe du monde des clubs, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a reconnu la victoire méritée des Blues.

Auteur d’une saison historique, marquée par la première Ligue des champions du club, le PSG aura raté de peu un quintuplé légendaire. Battus lourdement par Chelsea en finale de la Coupe du monde des clubs (3-0), les Rouge & Bleu pourront désormais profiter de trois semaines de vacances avant d’entamer un nouvel exercice. Après la rencontre, Luis Enrique s’est présenté devant les médias pour évoquer cette défaite, dans des propos rapportés par L’Equipe.

Comment expliquer cette lourde défaite ?

« C’est comme ça le foot. Je pense qu’on doit revoir le match pour analyser parfaitement ce qui s’est passé. Chelsea a très bien commencé le match avec une pression très haute. Ils nous ont mis en difficulté. On a eu des occasions pour marquer mais on ne l’a pas fait. Sur l’ensemble du match ils ont mérité leur victoire. Vendredi, je vous disais que Chelsea a une bonne équipe, ils l’ont montré. »

Son craquage après le coup de sifflet final

« À la fin du match, il y a eu une situation complètement évitable pour tout le monde. J’ai essayé de séparer les joueurs pour éviter que la tension ne monte. Différentes personnes ont participé à ça. On devait éviter les problèmes. J’ai voulu éviter que cela ne dégénère. »

Malgré la défaite, est-il optimiste pour la saison prochaine ?

« Qu’en pensez-vous ? C’est joli d’être l’entraîneur du PSG, parce qu’on sait qui sont les personnes qui aident l’équipe. Je pense que l’important est de profiter des vacances, ce sont des vacances courtes, très courtes. Savoir savourer est important. »

Les critiques après la défaite

« On n’est pas des perdants, on n’a pas échoué. Il y a eu un champion. On a chuté mais le perdant, c’est celui qui ne se relève pas. »

Son avis sur cette Coupe du monde des clubs

« Il faut toujours essayer de savoir qui est la meilleure équipe du monde. C’est un format intéressant. Ça peut devenir un tournoi de très haut niveau. Ça m’a plu. On aurait aimé mieux jouer la finale, c’est comme ça. »

La défaite face à Chelsea (PSG TV)

« On a fait une très bonne compétition mais, à la fin, on n’a pas remporté le trophée. Nous sommes tristes, c’est difficile, mais c’est le sport de haut niveau, c’est la vie, il faut accepter. Je pense que si l’on parle du match, Chelsea a très bien joué et mérité la victoire. On doit accepter ça. C’est le moment de finir la saison. Elle a été très longue, et c’est le moment de profiter des vacances. »

Le soutien des supporters (PSG TV)

« Comme d’habitude, aujourd’hui encore, nos supporters nous ont soutenu même si c’était difficile pour nous. Ils le font tout le temps, à chaque instant. Je pense que cette connexion entre les supporters et l’équipe est très forte. J’espère faire encore mieux à l’avenir, ce sera l’objectif. »