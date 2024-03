Ce samedi soir (21h sur TF1), l’équipe de France dispute un match amical face à l’Allemagne au Groupama Stadium. Et quatre Parisiens sont annoncés titulaires pour cette rencontre.

En attendant le retour de la compétition avec le PSG, les Parisiens disputent actuellement des matches avec leur sélection. Qualifiée pour l’Euro 2024, l’équipe de France affronte ce samedi soir, le pays organisateur, l’Allemagne, à Lyon. L’occasion pour Didier Deschamps de parfaire les automatismes avant la compétition estivale. Cependant, le sélectionneur français doit se passer d’Antoine Griezmann pour ce rassemblement. Dans les buts, Mike Maignan ne peut pas tenir sa place et sera remplacé par Brice Samba, gardien numéro 2.

À voir aussi : Didier Deschamps dithyrambique envers Warren Zaïre-Emery

Deuxième titularisation pour Zaïre-Emery

En défense, Jules Koundé devrait occuper le couloir droit et Lucas Hernandez le côté gauche. La charnière centrale Benjamin Pavard et Dayot Upamecano est pressentie pour débuter cette rencontre. Au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery devrait connaître sa deuxième titularisation. Blessé sur son but lors de la large victoire face à Gibraltar (14-0) en novembre dernier, le Titi du PSG aura une belle occasion à saisir au Groupama Stadium pour marquer des points supplémentaires aux côtés d’Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot. En attaque, Marcus Thuram devrait être épaulé par les deux Parisiens, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Randal Kolo Muani débutera donc sur le banc.

Les deux attaquant des Rouge & Bleu auront un avant-goût de leur match de Ligue des champions face au portier du FC Barcelone Marc-André Ter Stegen, qui sera titulaire suite au forfait de Manuel Neuer. Autre Barcelonais titulaire chez la Mannschaft, Ilkay Gündogan.