Ce samedi soir, quelques Parisiens disputent leur premier match de la trêve internationale. Et cela concerne notamment les internationaux français et brésiliens.

Ce samedi soir (21h sur TF1), l’équipe de France affronte l’Allemagne dans une rencontre amicale au Groupama Stadium. Et pour cette rencontre, Didier Deschamps a décidé d’aligner quatre Parisiens au coup d’envoi : Lucas Hernandez en latéral gauche, Warren Zaïre-Emery dans l’entrejeu et Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé en attaque. De son côté, Randal Kolo Muani débute sur le banc. En face, les deux Barcelonais, Marc-André ter Stegen et Ilkay Gündogan sont titulaires.

Le XI de la France : Samba – Koundé, Pavard, Upamecano, L. Hernandez – Zaïre Emery , Tchouaméni, Rabiot – Dembélé , Thuram, Mbappé .

Le XI de l'Allemagne : ter Stegen – Rüdiger, Tah, Mittelstädt – Havertz, Kroos, Gündogan, Kimmich, Andrich – Musiala, Wirtz

Autre Parisien concerné par un match ce samedi, Lucas Beraldo. Convoqué pour la première avec la Seleção brasileira, le défenseur du PSG connaît sa première titularisation avec sa sélection en charnière centrale. Il affronte actuellement l’Angleterre à Wembley dans un match amical (20h sur la chaîne L’Equipe).