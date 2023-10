Quel est le problème du PSG dans les duels aériens ?

Le Paris Saint-Germain enchaîne les bonnes performances depuis son revers face à Newcastle en Ligue des Champions (1-4). Depuis, le PSG a remporté ses quatre derniers matchs toutes compétitions confondues avec à chaque fois trois buts inscrits. Mais la défense parisienne a concédé trois buts, un contre Rennes et deux contre Brest. Des buts encaissés dans le duel aérien, où l’on a vu des Parisiens impuissants.

16e de Ligue 1 dans les duels aériens remportés

Sur l’unique but de Rennes, Amine Gouiri pousse le ballon au fond des filets grâce à une tête sur réception d’un centre provenant de la droite. Hakimi est au marquage de l’attaquant mais trop en retard pour l’empêcher d’inscrire son but. Milan Skriniar s’est précipité sur le porteur du ballon pour aider ses coéquipiers sur le couloir du centreur. Marquinhos est dans la surface et ne regarde pas autour de lui. Résultat, le Marocain s’est retrouvé en difficulté. Sur cette séquence, faut-il fustiger Hakimi, Marquinhos ou Skriniar ? Difficile d’y répondre mais la réponse se situe sûrement dans la communication et le placement des joueurs sur ce genre de phase de jeu. Ce dimanche contre Brest, sur le premier but de l’adversaire, Danilo et Skriniar sont tous les deux au marquage sur Steve Mounié mais aucun des deux ne parvient à enlever le ballon à l’attaquant. On voit clairement un attentisme de la part des deux défenseurs centraux sur le deuxième but brestois. Ce dernier intervient sur corner et le marquage est encore une fois complètement lâché. Cette fois, ce sont Danilo et Fabian Ruiz qui sont à la rue.

Tous les joueurs cités précédemment sont pourtant des joueurs qui possèdent une taille suffisamment imposantes pour remporter ces duels. Marquinhos (1,83m), Skriniar (1,87m), Danilo (1,88m) et Fabian Ruiz (1m89). Par ailleurs, ce sont des joueurs performants dans les airs habituellement, c’est peut-être moins le cas pour l’Espagnol. Mais ces séquences soulignent un vrai manque de communication et un problème de placement entre les joueurs défensifs. Et ce n’est pas que sur des buts que le PSG est mis en difficulté mais aussi dans le jeu. Pour preuve, le club de la capitale fait partie des 3 équipes de Ligue 1 qui gagnent le moins de duels aériens (16e) depuis le début de saison avec 43,7% de duels aériens remportés. Le PSG sait désormais sur quoi il faut travailler lors des prochains entraînements…