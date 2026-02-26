Tirage au sort

Quel tableau pour le PSG en Ligue des champions ?

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum26 février 2026

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG ne connaît pas encore ses adversaires mais sait dans quelle partie du tableau il sera.

Le PSG s’est qualifié laborieusement pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Lors de la double confrontation contre l’AS Monaco, le club parisien s’est fait peur mais a obtenu l’essentiel (3-2, 2-2, soit 5-4 au score cumulé). Les joueurs de Luis Enrique devront toutefois élever leur niveau de jeu s’ils ne veulent pas vivre une désillusion dès le prochain tour.

PSG – Quand aura lieu le tirage au sort de la Ligue des champions ?

Un club anglais en quarts de finale ?

En effet, ce sera le FC Barcelone ou Chelsea qui croisera la route des champions d’Europe en huitièmes de finale. Le match aller aura lieu au Parc des Princes (10 ou 11 mars) et le retour se déroulera à l’extérieur (17 ou 18 mars), au Camp Nou ou à Stamford Bridge. Si les Rouge & Bleu doivent attendre ce vendredi, aux alentours de midi, pour connaître avec précision leur tableau final, ils peuvent déjà avoir un aperçu des adversaires potentiels qu’ils pourraient rencontrer avant la finale à Budapest, le 30 mai prochain.

En effet, en cas de qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le PSG pourrait rencontrer Liverpool, Tottenham ou Galatasaray, barragiste victorieux face à la Juventus Turin. En demi-finales, du lourd pourrait attendre les Rouge & Bleu. Si le Sporting Portugal et l’Atalanta Bergame semblent plus abordables, les autres écuries sont d’un calibre supérieur : Manchester City, le Bayern Munich, le Real Madrid et Arsenal. Le PSG pourrait ainsi livrer un véritable parcours du combattant pour espérer défendre son titre fin mai. À noter également que, parmi les huit adversaires rencontrés par le PSG en phase de ligue, sept sont présents en huitièmes de finale (Atalanta Bergame, FC Barcelone, Bayer Leverkusen, Bayern Munich, Tottenham, Sporting CP et Newcastle); seul l’Athletic Bilbao a été éliminé.

Le tableau le plus abordable

  • Huitièmes de finale : FC Barcelone
  • Quarts de finale : Tottenham ou Galatasaray
  • Demi-finales : Sporting CP, Atalanta Bergame, Real Madrid

Le tableau le plus difficile

  • Huitièmes de finale : Chelsea
  • Quarts de finale : Liverpool
  • Demi-finales : Bayern Munich, Manchester City, Arsenal

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