Quelle ligne défensive pour combler l’absence de Marquinhos

La blessure de Marquinhos pèse fort sur la défense du PSG, qui devra compter sur une charnière remaniée lors des prochains matchs. Retour sur les différentes options de Luis Enrique.

Le Paris Saint-Germain paye cher cette dernière trêve internationale au niveau du physique. Après avoir perdu Warren Zaïre-Emery le week-end dernier, c’est Marquinhos qui s’est blessé cette nuit. Dans un match sous haute intensité face à l’Argentine, le capitaine a dû sortir à la mi-temps pour une douleur aux ischios jambiers. Par précaution, le défenseur ira compléter son diagnostic médical à sa rentrée dans la capitale jeudi, mais sait déjà qu’il ne sera pas prêt pour la rencontre face à l’AS Monaco le week-end prochain. Si les remplaçants peuvent tenir le cap pour la rencontre de Ligue 1, les premières inquiétudes tournent autour du grand match de Ligue des Champions face à Newcastle le 28 novembre prochain. En cas d’absence, Luis Enrique devra compter sur une charnière remaniée avec comme alternatives : Danilo Pereira, Lucas Hernandez ou Nordi Mukiele.

Option 1 : Danilo Pereira

Si Milan Skriniar est certain de composer la défense des prochaines rencontres, reste à savoir qui sera à ses côtés pour l’épaule. La première option qui s’offre à Luis Enrique est celle de replacer Danilo Pereira au cœur de la charnière parisienne. Tout juste revenu de blessure, absent depuis le début du mois de novembre pour une lésion aux ischio-jambiers, le Portugais pourrait être rapidement de retour sur les terrains. Cette option se montre comme la plus équilibrée, laissant Achraf Hakimi et Lucas Hernandez à leur poste de prédilection. Le risque se rapporte sur la capacité de Danilo Pereira à retrouver un niveau digne des grands matchs, après un mois sans aucune minute de jeu. Arrivé en tant que milieu de terrain, le joueur de 32 ans a vite profité de ses facilités physiques et de sa taille pour prendre un rôle de défenseur sous Mauricio Pochettino. Une nouvelle responsabilité confirmée sous les ordres de Christophe Galtier, le Parisien est désormais considéré comme milieu de terrain, mais surtout défenseur central par Luis Enrique.

Nordi Mukiele, l’élément clé

Mais il existe deux autres options à Luis Enrique pour fabriquer une défense qui tient la route. Néanmoins, ces deux possibilités obligent un changement de poste pour les titulaires indiscutables. En effet, l’élément déclencheur se nomme Nordi Mukiele. Auteur d’un beau début de saison lorsqu’il entre en jeu, le Français peut prétendre à gratter un rôle important dans les prochains jours. Pouvant évoluer dans l’axe comme sur un côté, le défenseur arrivé cet été pourrait retrouver la défense centrale. Entre Milan Skriniar et Achraf Hakimi, le joueur de 26 ans pourra compter sur l’expérience et la fougue de ses coéquipiers pour puiser dans ses ressources et réaliser de gros matchs. Mais Nordi Mukiele peut aussi occuper un rôle sur le côté droit. Même si cette option fait bouger tout le monde, le défendeur hybride affiche de meilleures performances à ce poste. En effet, installer le Français à la place d’Achraf Hakimi enverrait directement le Marocain de l’autre côté, comme il peut le faire avec la sélection marocaine. Un mouvement dans le onze qui impacterait aussi Lucas Hernandez, qui prendrait place, à côté de Milan Skriniar, dans la charnière centrale. Un repositionnement ambitieux mais tout aussi cohérent pour faire au mieux possible dans une défense réédifiée.