Le 15 février prochain, le PSG affrontera le Real Madrid au Parc des Princes dans le cadre des 8es de finale de la Ligue des Champions. À moins d’un mois du rendez-vous, le club de la capitale devra d’abord être performant en Ligue 1. À partir du 23 janvier, les Rouge & Bleu se confronteront à quatre adversaires, dont deux situés dans le top 4 du championnat. Ces rencontres permettront de savoir si les joueurs sont prêts pour affronter l’ogre madrilène.

Ces prochaines semaines, les hommes de Mauricio Pochettino joueront trois matchs au Parc des Princes. Le premier aura lieu ce dimanche face à Reims, 14e et cinquième meilleure défense de Ligue 1. Ensuite, il faudra attendre huit jours pour revoir les Rouge & Bleu en Ligue 1, puisqu’une trêve internationale s’opérera pour les sélections d’Amérique du sud, d’Amérique centrale ou d’Asie. Le lundi 31 janvier, le PSG jouera contre Nice, actuellement 2e du classement. Une rencontre alléchante au vue des performances des Aiglons de Christophe Galtier cette saison. Kylian Mbappé et ses coéquipiers enchaîneront avec Lille le 6 février et Rennes, dont la date est à définir.

De son côté, le Real Madrid affrontera lui aussi quatre adversaires. Une double confrontation contre Elche en 8e de finale de Coupe du Roi attend les Madrilènes le 20 et le 23 janvier. Ensuite, les hommes de Carlo Ancelotti feront face à Grenade le 6 février et Villarreal le week-end qui suit. 1er de Liga, le Real Madrid est surprenant d’efficacité offensivement (45 buts et 1ère attaque du championnat). Le club le plus titré de l’histoire avait éprouvé certaines difficultés ces dernières saisons. Sous la houlette de Carlo Ancelotti, la Maison Blanche est revenu sur le devant de la scène, notamment avec sa paire d’attaquant Vinicius Jr – Karim Benzema.