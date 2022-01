Alonzo voit un Real en avance sur le PSG

Le 15 février prochain, le PSG recevra le Real Madrid dans son antre du Parc des Princes à l’occasion du 8e de finale aller de Ligue des Champions. Et à un peu plus d’un mois de cette confrontation tant attendue, beaucoup d’incertitudes sont présentes, que ce soit en ce qui concerne le niveau du club parisien ou celui de la Casa Blanca. Sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, Jérôme Alonzo a livré son ressenti sur cette opposition. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien gardien rouge et bleu a quelques doutes à l’égard des hommes de Mauricio Pochettino.

« J’ai l’impression que le Real Madrid est déjà prêt. En termes de transitions, je trouve que cela va super vite. Et là où ça m’inquiète, c’est que je n’ai pas encore vu le PSG à ce niveau d’intensité et d’exigence. Alors oui, les stars sont là, les joueurs géniaux sont là, mais au niveau de l’équipe et de l’animation… Par rapport à ce que j’ai vu contre Barcelone, je me dis qu’il faudra un gros PSG ou un gros Mbappé pour faire la différence dans ce match. »