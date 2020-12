Une sortie de crise entre la Ligue de football professionnel (LFP) et Mediapro est-elle encore possible ? Un délai de quelques jours a été donné aux deux parties par la justice pour trouver un terrain d’entente, rapporte L’Equipe. Récupérer ses droits sur la période 2020-2024 pour traiter avec un diffuseur solvable (Canal Plus), telle pourrait être l’issue pour la LFP. La chaîne cryptée est disposée à mettre 590M€ sur la table plus 100M€ de bonus. Une somme qui pourrait éviter des faillites en cascade de clubs. En outre Canal Plus discuterait avec RMC Sport pour co-diffuser sur la période 2021-2024 la Ligue des champions. Canal+ a les droits sur la compétition européenne mais il allègerait ainsi la facture annuelle (310M€ par saison à verser à l’UEFA).

Pour en revenir à la Ligue 1, Jean-Pierre Caillot, le président du Stade de Reims (“la voix des clubs” au CA de la LFP), prend la parole dans Le Parisien pour une prise de conscience de la situation. “Les droits télés font partie de notre économie et, à partir du moment où Mediapro, le principal diffuseur, ne nous paie plus… Quand vous n’avez plus de droits télé, plus de billetterie, plus d’hospitalités, il faudra m’expliquer comment vous faites pour faire vivre votre entreprise. Alors, oui, très clairement, plus de la moitié des clubs de Ligue 1 pourraient se retrouver en cessation de paiements s’il n’y a pas une solution trouvée rapidement”, explique le dirigeant. “Si la Ligue ne peut pas contracter un nouveau prêt, ce qui est loin d’être assuré à ce jour, je pense qu’en février ou mars beaucoup de clubs ne pourront pas payer leurs joueurs et leurs salariés. […] A l’heure où on se parle, je suis pessimiste.”