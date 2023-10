Rabesandratana attend une réaction du PSG face à Rennes

Le Stade Rennais reçoit le PSG ce dimanche soir (20h45, Prime Video) pour conclure la 8e journée de Ligue 1. Un match à enjeu pour des Parisiens qui doivent se relancer après leur dernière désillusion en Ligue des Champions.

Une réponse est clairement attendue de la part des joueurs du PSG ce dimanche. Il faut dire que la lourde défaite concédée du côté de Newcastle en Ligue des Champions cette semaine est dans l’esprit de tout le monde. Reste que l’adversaire du jour, qui n’est autre que le Stade Rennais, ne réussit pas toujours au club de la capitale au cours des dernières confrontations entre ces deux équipes. Mais les hommes de Luis Enrique ont dans l’obligation de reprendre leur marche en-avant, avant que la trêve internationale ne reprenne ses droits.

À voir aussi : les compositions probables de Rennes / PSG

📱 Lee Kang-In a été félicité par ses coéquipiers et par le PSG sur Instagram suite à son succès aux Jeux Asiatiques 🥇🇰🇷 pic.twitter.com/4kylPXLLmi — Canal Supporters (@CanalSupporters) October 8, 2023

Une équipe qui a du mal à sortir de la pression adverse

Présent sur les ondes de France Bleu Paris, Éric Rabesandratana a souhaité mettre en exergue le gros point négatif du PSG depuis le début de saison : la difficulté à sortir d’un pressing tout terrain. « »On l’a vu face à Newcastle, le PSG n’est pas toujours capable de réagir sous pression. On a un vrai problème de ce côté-là. Lorsqu’une équipe met une telle pression, on va être en grande difficulté. C’est aussi à Luis Enrique de ne pas se tromper et de ne plus remettre deux milieux de terrain défensif pour travailler. Les autres doivent faire les efforts également. C’est ce qu’il a manqué face à Newcastle. (…) Il va falloir que le PSG trouve des ressources face à Rennes et que les joueurs qui vont entrer sur la pelouse soient à la hauteur. »