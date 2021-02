Après demain les cœurs des supporters du PSG battront plus vite. Leur équipe sera au Camp Nou pour un huitième de finale de Ligue des champions. Il faudra en ramener un résultat positif et effacer par la même occasion de très mauvais souvenirs barcelonais. Le Paris Saint-Germain doit penser à ce rendez-vous comme une opportunité, explique l’ancien capitaine devenu consultant France Bleu Paris Eric Rabesandratana.

“Ca fait un mois que le PSG se prépare pour ce match à Barcelone, mais on ne sent pas encore la patte de Pochettino. Même si on a vu des combinaisons sur coup de pied arrêté qui ont été travaillées. D’ailleurs, on ne les voit plus sur les derniers matches… Le PSG n’est pas totalement prêt. Il lui manque des joueurs importants : Di Maria et Neymar. Mais malheureusement c’est une situation courante. Cela ne rend pas la tache plus facile pour autant. Le Barça est une bête blessée qui est capable de tout. Encore plus parce qu’elle a Messi dans son effectif. Le PSG a vécu un traumatisme lors de son dernier match au Camp Nou. Ce sera dans les têtes des supporters mais aussi dans celles des acteurs de cet épisode. Mais c’est une chance de pouvoir gommer cet affront. Il faut y aller pour gagner. Comme le veut Pochettino qui souhaite instiller une mentalité de gagnant. J’ai le sentiment que le PSG peut faire quelque chose là-bas. J’ai le pressentiment qu’on peut gagner même. J’ai confiance. La relation Mbappé-Icardi-Kean a été intéressante. On a la colonne vertébrale Navas-Marquinhos-Kimpembe-Paredes-Verratti plus le trio de devant. On a moyen de faire quelque chose à Barcelone”, a expliqué Eric Rabesandratana lors de sa chronique sur les ondes.