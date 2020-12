C’est la présence et l’état de forme des stars du PSG – et surtout de Neymar – qui font les résultats du club francilien. C’est le sentiment d’Eric Rabesandratana, ancien capitaine du PSG devenu consultant pour France Bleu Paris. L’ ex-défenseur et milieu de terrain estime que ce sont quelques individualités qui portent le Paris Saint-Germain sur leurs épaules puisqu’aucun collectif n’a été construit par Thomas Tuchel. Privé de Neymar, avec un Kylian Mbappé diminué, il va donc falloir revoir du grand Di Maria, du Verratti voire du Rafinha ou Kean pour battre Lille ce soir au stade Pierre-Mauroy.

“Tu es toujours dépendant de tes stars, qu’elles soient là, mais en méforme, ou qu’elles ne soient pas là. Comme tu n’as pas de fond de jeu, tu dépends des individualités“, commente l’ancien défenseur dans le journal Le Parisien. “Lyon était organisé, sérieux et ça a suffi pour l’emporter, alors que face à un PSG à 100%, ce Lyon-là aurait pris beaucoup de buts. Regardez le match mercredi. Si les Lorientais gagnent leurs deux face-à-face, ça fait 2-0 pour eux à la mi-temps. Et tu te dis : merde, c’est Lorient. Mais c’est normal en fait ! Parce que ça souligne une tendance lourde, valable encore plus contre les gros. C’est comme si tu étais en survie tout le temps. Tu sens qu’ils sont toujours sur la corde raide. C’est Neymar au top qui t’emmène en finale de la Ligue des champions. Je ne cherche pas à m’acharner, mais c’est une réalité : il n’y a pas de fond de jeu au PSG et c’est un problème.”