Le PSG se devait de prendre des points en Ligue 1 et gagner le Trophée des champion avant de basculer sur une seconde quinzaine de janvier plus propice au travail en profondeur. C’est fait. Sept points sur neuf en championnat et une victoire 2-1 contre Marseille. Le cap est bon, juge le consultant Eric Rabesandratana, anciennement capitaine du PSG et partenaire de Mauricio Pochettino.

“J’aurais pu vous parler de la prestation XXL de Verratti ou de Navas, encore décisif. J’aurais pu vous parler des difficultés de Kylian et de Di Maria. Mais non, je vais parler du plus important : l’équipe. Le jeu est en train de se mettre en place. On voit les comportements changer sur le plan collectif. On veut jouer vite vers l’avant. On a des joueurs qui sont disponibles. On est un peu passé en circuit continu. Constant dans l’effort, dans les accélérations des actions. Il y a un autre état d’esprit. On retrouve de l’intensité physique, du punch. Le PSG n’est pas flamboyant, je le reconnais, mais il gagne et il est dans une phase de mutation. La dynamique est là. Pochettino va pouvoir travailler sereinement, et ça c’est un luxe au PSG”, a commenté Eric Rabesandratana sur France Bleu Paris ce dimanche matin. “On récupère en plus des joueurs, Paredes, Kimpembe. Il y a des joueurs qui sont déjà bien : Marquinhos, Navas, Verratti, Icardi. Il y a ceux qui doivent retrouver de la confiance et de la sérénité : Di Maria et Mbappé. Mais on est dans une période d’adaptation et de transition pour tous. Je suis certain qu’on est sur la bonne voie. Il faut continuer à croire qu’on va progresser et performer. Je vois du changement. Il faut juste de la patience et de la persévérance. Avec de la détermination au travail, ça va payer. Les deux semaines qui viennent, on va avoir du temps pour travailler.”