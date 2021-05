Rabesandratana : “Mbappé a encore des choses à faire au PSG”

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé est à la fois le facteur X sur le terrain et dans la stratégie du club. Eric Rabesandratana, ancien capitaine des Rouge & Bleu devenu consultant et sélectionneur de Madagascar, a l’impression que l’attaquant de 22 ans est impliqué et proche de son entraîneur depuis janvier, Mauricio Pochettino.

“L’homme de la saison, celui qu’on doit garder, c’est Kylian Mbappé. Mauricio Pochettino a déclaré qu’il espérait qu’il reste très longtemps au PSG, comme nous tous ! On a eu les signatures de Di Maria et Neymar, on attend celle de Mbappé. On a essayé de scruter le comportement de Kylian pour deviner ses intentions. Peut-être que de le voir sauter dans les bras de son entraîneur, après le deuxième but à Montpellier, est un vrai indice sur son envie. Je l’espère. Kylian n’a pas l’habitude de faire ce genre de choses. On a envie d’y croire mais on va devoir encore attendre. On a l’impression que Mauricio Pochettino lui redonne une dynamique en termes psychologiques. Le Kylian de cette seconde partie de saison est très très bon. Il a encore des choses à faire au PSG, des titres à gagner. On va attendre sa décision et la respecter. Quand on voit la situation économique dans le football mondial on se dit qu’il a des chances de rester. Mais pour combien de temps, c’est un peu la question. Si par malheur il devait partir on parle de Mohamed Salah, ce qui serait quand même bien, même si on préférerait garder Mbappé. Il se dit aussi que Neymar travaillerait sur le cas Sergio Ramos pour le convaincre de venir. Mais on a aussi besoin de monde au milieu de terrain…”, a commenté Eric Rabesandratana sur France Bleu Paris. En plus d’un latéral droit.