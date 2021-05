Garétier : “Puisque vous aimez les aléas, soyez heureux que le PSG ne soit pas champion”

Pour être champion de France 2021, le PSG doit battre Reims et Brest et bénéficier d’une défaite du LOSC contre Saint-Etienne ou Angers, ou de deux nuls des Dogues. La situation est à priori compromise. La conséquence aussi d’un calendrier ultra défavorable au PSG qui a dû enchaîner Final 8 et Ligue 1. Le journaliste de Canal Plus Geoffroy Garétier ne veut pas qu’on l’oublie. “Le PSG est l’équipe européenne qui a eu le moins de temps à consacrer à une préparation. Le moins ! Les cas de Covid en plus, les blessures…”, a rappelé le journaliste lors du Late Football Club. “Mais après tout, puisque vous aimez les aléas, soyez heureux que le PSG ne soit pas champion de France une nouvelle fois ! Au moins il y a un peu de suspense, d’aléatoire, pas comme le Bayern neuf fois de suite champion d’Allemagne. Quand le plus gros budget n’est pas champion, c’est bien aussi. Le PSG a été deux fois de suite dans le dernier carré de la Ligue des champions, ce qui ne s’était pas produit les années précédentes. Ceci explique peut-être aussi cela.”