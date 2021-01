En ce début d’année 2021, le PSG se doit de monter en puissance, progressivement, au fil des matches et des semaines. Des progrès ont été vus hier au Parc des Princes contre le Stade Brestois 29 avec une victoire 3-0. Eric Rabesandratana, ancien capitaine du PSG et partenaire de Mauricio Pochettino devenu consultant pour France Bleu Paris, constate du mieux en trois jours et s’attend à des mises en concurrence salutaires. Comme en pointe entre Moise Kean et Mauro Icardi, tous les deux buteurs contre les Bretons.

“C’était un match plutôt plaisant parce que Brest est aussi une des bonnes équipes du championnat de France, qui joue au football. Du coup, elle a donné un peu de fil à retordre au PSG. Mais les Parisiens avaient bien entamé ce match avec un but rapide de Moise Kean, qui est vraiment l’homme providentiel en ce moment. Les Parisiens ont dû rester bien regroupés, bien organisés, pour bien défendre. On a vu de meilleures choses que lors du match à Saint-Etienne mercredi. Même s’il y a eu un trou physique au milieu du match de 20-25 minutes. Après, ils ont mieux fini. Il n’y a pas encore de pleine intensité dans le physique”, a commenté Eric Rabesandratana sur les ondes ce dimanche matin. “La bonne nouvelle, c’est qu’Icardi a retrouvé du temps de jeu, et le chemin du but en plus d’une passe décisive. Tout ça, c’est bénéfique, on va avoir une bonne concurrence entre Kean et Icardi. Tout en sachant que Mbappé était mieux physiquement en seconde période. On va retrouver au fur et à mesure les joueurs du PSG en meilleure forme.”