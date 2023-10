Ce samedi, le PSG est venu à bout de Strasbourg (3-0, 9e journée de Ligue 1). Un match durant lequel Carlos Soler a été, fait assez rare, plutôt intéressant.

À quatre jours de recevoir le Milan en phase de groupe de la Ligue des Champions, le PSG s’est offert une victoire plutôt probante. Sur sa pelouse du Parc des Princes, et avec une équipe largement remaniée, les Parisiens se sont tranquillement imposés sur le score fleuve de 3-0 face à un bien faible RC Strasbourg. Carlos Soler et Fabian Ruiz, tous deux buteurs, ont notamment pu marquer des points. D’ailleurs, l’ancien valencian a plutôt plu à Éric Rabesandratana, comme le consultant France Bleu Paris l’a exposé sur les ondes de la radio régionale ce dimanche matin.

Aborder la suite plus sereinement

« Fabian Ruiz et Carlos Soler ? On est content de les voir retrouver des sensations. Carlos Soler m’a paru mieux hier dans le système. Il a marqué son but. Ce sont des choses positives. Surtout avec des joueurs qui ne jouent pas souvent, c’est rassurant. Le Milan AC ? D’habitude les Parisiens ont un peu de mal à aborder les matches d’avant ou d’après Ligue des Champions. Mais là, ça a été plutôt bien négocié, maîtrisé. C’est un match très important puisque le PSG s’est mis en difficulté après la défaite à Newcastle. C’est un gros morceau, c’est à domicile. Il faut remporter ce match pour aborder la suite un peu plus sereinement. »