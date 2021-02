Demain dimanche, ce sera la 100e opposition entre l’Olympique de Marseille et le PSG toutes compétitions confondues. Un choc qui se gagne plus que jamais. Marquinhos étant un atout (dans tout match), tous les Rouge & Bleu espèrent le voir titulaire pour le Classico-Clasico-Classique. Eric Rabesandratana en premier. L’ancien capitaine du PSG devenu consultant pour France Bleu Paris a tenu à souligner l’importance de Marquinhos, tout en égratignant Presnel Kimpembe, trop irrégulier.

“Le PSG a perdu sept fois cette saison, six fois Marquinhos était absent. Il est très important. Au delà du fait qu’il soit capitaine, c’est un joueur essentiel pour le PSG. Moi, c’est simple, je suis fan de lui. Il avait pour modèle Thiago Silva, qui à mes yeux a été le meilleur défenseur de l’histoire du PSG. Et il est aujourd’hui sa relève. Marquinhos bonifie ceux qui sont à côté de lui. Il est là, il fait son boulot, sans trop en faire. Il a tout, la lecture du jeu, la maitrise technique, l’agressivité, le professionnalisme, et en dehors du terrain c’est un super coéquipier ! Je pense qu’il sera le prochain Thiago Silva au club. Mais aussi en Europe. C’est une vraie chance de l’avoir. Il lui manque juste un complément à côté de lui… Il devrait avoir son Marquinhos à côté de lui, mais on ne l’a pas encore trouvé. Kimpembe manque de régularité. Quand il est à 100% c’est un vrai complément, mais il n’a pas la régularité. Donc il manque quelqu’un“, a commenté Eric Rabesandratana ce matin sur les ondes.