Le printemps prochain nous offrira une alléchante double confrontation entre le PSG et le FC Barcelone en quart de finale de Ligue des Champions. Un tirage au sort auquel a régi le vice-président du club catalan, Rafael Yuste.

Dans la foulée de l’annonce du quart de finale entre le PSG et le FC Barcelone, Marquinhos a fait part de son sentiment et notamment du respect à avoir pour les Catalans : « Le FC Barcelone est un club historique, une équipe à respecter. C’est un adversaire que l’on a déjà beaucoup affronté par le passé, avec des bons moments et des moments moins bons. On va se préparer de la meilleure façon possible« , a déclaré le Brésilien au micro de PSG TV. Si le défenseur central prône le respect, ce dernier semble mutuel. En effet, depuis Nyon (Suisse), où s’est tenu le tirage au sort, le vice-président du FC Barcelone s’est exprimé : « Cela va être difficile contre le PSG, l’une des meilleures équipes d’Europe en ce moment. On va voir du très bon football et beaucoup de passion« , a-t-il déclaré au micro de BeIN Sports. Dans l’histoire de cette double confrontation, la place de Luis Enrique n’est pas à omettre tant le technicien espagnol, aujourd’hui sur le banc du PSG, a passé trois saisons sur celui du Barça, trois sur celui du Barça B, mais aussi huit en tant que joueur Blaugrana : « Luis Enrique ? Au-delà d’être un grand monsieur, c’est un ami, quelqu’un qui a tout connu au Barça, c’est pour moi l’un des meilleurs entraîneurs au monde. Nous devrons être très compétitifs. Nous avons aussi selon moi le meilleur entraîneur pour essayer de passer au prochain tour« , a déclaré le vice-président du FC Barcelone.

[📺LIVE] ⚽ #UCL

🎙️ Rafael Yuste (FC Barcelone) : "Luis Enrique est l'un des meilleurs entraîneurs au monde" pic.twitter.com/2GEdgXLiOS — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 15, 2024 X : @beinsports_FR

« Kylian Mbappé ? Il n’y a pas que lui dans leur équipe«

Le tirage au sort qui s’offre au PSG lui dresse donc le FC Barcelone en quart de finale, puis le vainqueur de Atlético Madrid – Borussia Dortmund en cas de qualification en demi-finale. Un parcours à la portée du club de la capitale qui a évité les ogres que sont le Real Madrid ou encore Manchester City. Cependant, le favori de la double confrontation entre Parisiens et Barcelonais est difficile à définir selon Rafael Yuste, malgré le passif. : « Un favori ? Non je ne pense pas qu’il y a un favori. Ce sont deux grandes équipes qui vont s’affronter. La remontada ? On avance, il ne faut pas rester là-dessus. Ce sera un match avec des joueurs différents, des entraîneurs différents, un match très spécial ».

Le vice-président du FC Barcelone a également été interrogé sur les individualités de part et d’autre, notamment sur Kylian Mbappé : « Nous avons Lamine Yamal, qui et un joueur exceptionnel. Un effectif énorme et un entraîneur qui a le courage de convoquer des jeunes joueurs. Ce sera un beau match. Kylian Mbappé ? C’est l’un des meilleurs joueurs au monde, mais il n’y a pas que lui dans leur équipe. Le PSG a une équipe très jeune, avec un très bon entraîneur, il faudra évidemment se méfier de Mbappé, mais aussi de tous les autres joueurs du PSG« .