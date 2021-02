Rafinha : “Enlever cette épine du pied qui gêne ici à Paris”

Rafinha (28 ans), pur produit de la formation du Barça – il a joué 70 minutes du tragique 6-1 au Camp Nou face au PSG – s’est confié en début de semaine au Parisien, qui publie sur son site internet ce dimanche l’entretien. Le Brésilien, qui a peu joué en 2021, y souligne la force du vestiaire du PSG où il a retrouvé Mauro Icardi qu’il connait depuis l’adolescence. Une force qui s’est illustrée lors des derniers matches de la phase de groupes.

“La campagne de Ligue des champions a été très importante pour nous. Parce qu’elle nous a unis encore plus comme groupe, comme coéquipiers. Quand plus ou moins personne ne croyait en nous, ne nous imaginait nous qualifier, nous avons eu une grande discussion entre joueurs. Ça nous a rassemblés encore plus et on a pu le voir. Tant sur la victoire contre Leipzig que lors du succès à Manchester. Ça a été un pas en avant en tant qu’équipe, y compris quand je pense aux événements contre Basaksehir”, commente Rafinha. “La chance, c’est qu’aujourd’hui on a l’occasion de se rattraper de la « remontada », de réaliser un grand match et de s’enlever cette épine du pied, qui gêne ici à Paris. […] Si vous me demandez en quoi j’ai été surpris en arrivant, je dirai l’ambiance qui règne dans le vestiaire. Et je crois que ça se voit sur le terrain. C’est un aspect basique pour aider chaque footballeur à atteindre son meilleur niveau. […] Qui m’a surpris en tant que footballeur ? Marco Verratti… (il s’arrête, lève les yeux au ciel). Il évolue à un niveau au-dessus. C’est un joueur incroyable. […] On m’a prévenu que les supporters ici étaient passionnés. On n’est vraiment pas habitué à jouer dans des stades vides.”