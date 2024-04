Psg Clermont

Ce samedi soir, le PSG a arraché le match nul sur sa pelouse face à Clermont (1-1). Et les Parisiens peuvent remercier Gonçalo Ramos, une nouvelle fois buteur.

En arrachant le match nul dans les dernières minutes face à Clermont (1-1), le PSG a poursuivi sa série d’invincibilité (27 matches sans défaite) avant la double confrontation face au FC Barcelone en Ligue des champions. Et les Rouge & Bleu ont pu compter sur un Gonçalo Ramos buteur en fin de rencontre face aux Auvergnats. En 2024, le numéro 9 du PSG est en grande forme avec 8 buts marqués. Après le match nul face au CF63, le Portugais est revenu sur sa forme du moment, au micro de Canal Plus.

Son avis sur son but

« Oui, c’est un beau but. C’est très bien joué de ma part, et de celles de Marquinhos et Mbappé, mais ça n’a pas suffit à nous donner la victoire. C’était le plus important. »

Vous marquez souvent

« Oui, je crois que c’est mon travail. Un attaquant doit marquer et j’essaye de marquer à chaque fois, ça fait partie de mon travail. »

Est-ce difficile pour lui avec la concurrence en attaque ?

« Ce n’est pas facile, il y a Kylian, Kolo Muani, Dembélé. Oui, c’est difficile mais en même temps c’est très bien de jouer avec ce type de joueurs, ça me donne plus d’occasions de marquer comme aujourd’hui. »

Un match difficile aujourd’hui

« Oui, parce qu’ils ont marqué en premier et ils ont essayé de maintenir ce résultat. Mais on a réussi à faire notre travail. »

Le match face à Barcelone, est-il prêt ?

« Oui, on est prêts pour tout. Le PSG va-t-il se qualifier ? On verra. »