Ramos, Kolo Muani, Barcola…les chiffres après PSG / LOSC

Hier soir, le PSG s’est imposé contre Lille dans le cadre de la vingt-et-unième journée de Ligue 1 (3-1). Un match durant lequel les attaquants ont brillé.

Quatre jours avant son huitième de finale aller de la Ligue des Champions – au Parc des Princes – contre la Real Sociedad, le PSG affrontait, également au Parc, Lille dans le cadre de la vingt-et-unième journée de Ligue 1 hier soir. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé de faire tourner son équipe. En difficulté depuis le début de la saison, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos étaient titulaires. Les deux joueurs ont fait trembler les filets lors de la victoire contre les Lillois. Depuis le début de l’année 2024, les deux attaquants performent. En effet, comme le rapporte le club de la capitale sur son site internet, l’international portugais a marqué quatre buts lors de ses six derniers matches. Pour l’international français, c’est quatre réalisations en cinq rencontres.

Barcola très en forme

Entré en jeu et passeur décisif sur le but de Randal Kolo Muani, Bradley Barcola a été impliqué dans trois buts sur ses trois derniers matches avec le PSG (un but, deux passes décisives). Remplaçant, Kylian Mbappé est resté sur le banc toute la rencontre. Ce n’est que la troisième fois, en Ligue 1, depuis qu’il a rejoint le PSG, qu’il vit cette situation. Une nouvelle fois performant et dévastateur sur son côté, Ousmane Dembélé a offert le premier but de la rencontre à Gonçalo Ramos. Sa septième passe décisive de la saison en Ligue 1, la dixième toutes compétitions. Avec sept offrandes en championnat, il atteint déjà son total sur la saison dernière avec le FC Barcelone.