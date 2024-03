Ce jeudi, plusieurs joueurs du PSG disputaient leur premier match de cette trêve internationale avec leur sélection. Et certains ont brillé à l’image d’un Gonçalo Ramos buteur.

En cette période de trêve internationale, 18 joueurs de l’effectif professionnel du PSG sont concernés par les matches de sélection. Et ce jeudi soir, quatre Parisiens étaient présents sur les pelouses.

Portugal / Suède (5-2)

Qualifié pour l’Euro 2024 en ayant réalisé un sans-faute lors de la phase de qualifications (10 victoires en 10 matches), le Portugal affrontait la Suède en match amical, dans la ville de Guimarães. Si Danilo Pereira et Vitinha n’ont pas pris part à cette rencontre, les deux autres Parisiens, Nuno Mendes et Gonçalo Ramos, ont participé au festival de la Seleção Das Quinas. Largement supérieurs à leur adversaire du soir, les Portugais ont inscrit cinq but en l’espace de 60 minutes pour une victoire finale sur le score de 5-2.

Titulaire dès le coup d’envoi, Nuno Mendes continue à grappiller du temps de jeu pour retrouver une condition physique optimale. Le latéral gauche du PSG a disputé la première période avant de sortir à la pause. Sans se montrer décisif, le joueur de 21 ans s’est montré très sobre dans son jeu (91% de passes réussies, 42/46) et performant dans ses duels disputés (4 duels gagnés sur 7 au sol, 1/1 en duel aérien). Il s’est aussi montré actif dans son couloir gauche avec 62 ballons touchés en 45 minutes. Une bonne progression pour l’international portugais qui découvrait son sélectionneur, Roberto Martinez, nommé en janvier 2023.

De son côté, Gonçalo Ramos a confirmé sa bonne forme du moment. Sur les 63 minutes passées sur le terrain, l’attaquant du PSG est resté dans ses standards avec seulement 15 ballons touchés (4 pertes de balle). Mais le buteur portugais a participé à la fête après les réalisations de Raphaël Leão (24′), Matheus Nunes (33′), Bruno Fernandes (45′) et Armindo Bruma (57′). Il a parfaitement rempli son rôle de finisseur avec 1 but sur son seul tir de la rencontre, suite à un service parfait de Nelson Semedo (61′). Il a également été l’auteur de 2 passes clés. Comme à son habitude, il s’est montré combatif sur le terrain avec 3 duels sur 4 remportés. Pour son prochain match amical, le Portugal affrontera la Slovénie mardi prochain.

Le XI du Portugal : Rui Patricio – Semedo (João Mario, 82′), Pepe (c) (T.Gomes, 46′), Dias, N.Mendes (A.Silva, 46′) – B.Fernandes, Palhinha, M.Nunes (J.Neves, 63′) – B.Silva, G.Ramos (J.Silva, 63′), Leão (Bruma, 46′)

Italie / Venezuela (2-1)

De son côté, l’Italie jouait son premier match amical aux Etats-Unis. En Floride, Luciano Spalletti a titularisé le portier du PSG, Gianluigi Donnarumma, qui portait le brassard de capitaine. Et la Nazionale s’est imposée sur le score de 2-1 grâce à un doublé de Mateo Retegui (40′, 80′). Les champions d’Europe 2021 peuvent grandement remercier le portier parisien. Dès la troisième minute de jeu, Gigio Donnarumma a stoppé un penalty après une faute évitable d’Alessandro Buongiorno. S’il a effectué 2 autres parades déterminantes dans cette rencontre, le gardien de 25 ans peut aussi être considéré comme fautif sur le but égalisateur du Venezuela (43′). Suite à une passe plein axe de son portier, Giacomo Bonaventura, sous pression, a manqué sa passe et a offert sur un plateau l’égalisation à Darwin Machis.

Malgré cela, le portier du PSG reçoit une bonne note dans le quotidien Tuttosport (7/10) : « Lors de sa soixante et unième apparition en équipe nationale, le capitaine a arrêté son sixième penalty depuis qu’il défend le but de l’Italie. Un exploit d’une importance fondamentale, puisqu’il a été réalisé après seulement 180 secondes de jeu. Par la suite, il a effectué deux autres interventions décisives, mais la passe forcée à Bonaventura sur le but vénézuélien a renouvelé une prière silencieuse : plus de construction par derrière. » Pour son prochain match, l’Italie affrontera l’Equateur, ce dimanche 24 mars dans le New Jersey.

Le XI de l’Italie : Donnarumma (c) – Di Lorenzo, Buongiorno, Scalvini – Cambiaso (Zaniolo, 74′), Locatelli (Jorginho, 65′), Bonaventura (Barella, 46′), Udogie – Frattesi (Pellegrini, 66′), Chiesa -Retegui (Raspadori, 87′)

France U19 / Belgique (2-0)

Enfin, Senny Mayulu disputait son premier match avec l’équipe de France U19. Et le Titi du PSG n’a pas raté ses débuts avec la sélection. Face à la Belgique, dans le cadre de la 1re journée du tour élite de la phase de qualifications à l’UEFA U19 Championship Northern Ireland 2024, le milieu de terrain de 17 ans a ouvert le score après un quart d’heure de jeu (1-0, 15′). Mathys Tel a doublé la mise un quart d’heure plus tard sur penalty (2-0, 33′) pour un score final de 2-0 face aux Belges. Le jeune parisien était dans l’entrejeu du 3-5-2 de Bernard Diomède et a disputé 81 minutes avant de céder sa place. Pour son prochain match, la France affrontera le pays hôte, les Pays-Bas, vainqueurs de la Lituanie (4-0), ce samedi à 16 heures.

Le XI de la France : Olmeta – Belocian (Zidane, 86e), Gomis, Jacquet – Mawissa, Mayulu (Assoumani, 81e), Atangana (Benama, 72e), Amougou, Kumbedi – Ngoura (Kroupi, 72e), Tel (c) (Diakhon, 81e).

