Le PSG a frappé un grand coup avec la signature, libre de tout contrat, de Sergio Ramos jusqu’en juin 2023. Avec la crise due au Coronavirus, le PSG doit être inventif pour se renforcer. Et comme le rapporte le Parisien, les dirigeants parisiens ont établi une stratégie pour son mercato estival : “lorgner les meilleurs joueurs en fin de contrat, et les attirer dans ses filets en fonction de ses besoins.” C’est ce qu’il a déjà fait avec l’Espagnol, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, même si son arrivée n’est pas encore officielle. Se renforcer au poste de gardien n’était d’ailleurs pas un objectif pour les Rouge & Bleu.

En ce qui concerne Sergio Ramos, il ne vient évidemment pas pour être une doublure de luxe assure le quotidien francilien. Il sera en concurrence avec Marquinhos et Presnel Kimpembe, surtout avec le titi parisien “les deux occupent le poste d’axial gauche.” Sauf si Mauricio Pochettino décide de jouer à trois défenseurs centraux, “ce qui n’est pas sa marotte” assure Le Parisien. Le PSG devra aussi dégraisser dans ce secteur, et tous les regards se portent sur Thilo Kehrer, qui a déjà laissé son numéro à Ramos. Abdou Diallo a l’avantage de pouvoir dépanner à gauche.