Navas prêt à défendre sa place dans le but du PSG (L’E)

Le PSG possède l’un des gardiens si ce n’est le meilleur gardien du monde avec Keylor Navas (34 ans). Il a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2024. Mais les Rouge & Bleu ont profité du fait que Gianluigi Donnarumma (22 ans) soit libre de tout contrat pour recruter le portier italien pour les cinq prochaines saisons. Une arrivée qui aurait surpris le Costaricain. Ce dernier “étant même furieux. Selon certaines sources, il a même songé à un départ“, lance L’Equipe. Cette arrivée de l’ancien milanais qui rappelle les dernières années de Navas au Real Madrid avec Courtois, qui l’avait poussé à rejoindre le PSG. Des rumeurs expliquent qu’il devrait rester numéro 1 alors que d’autres places les deux gardiens en concurrence.

Le quotidien sportif assure que Navas prêt à défendre sa place dans le but du PSG. Malgré des échos d’un possible prêt de Donnarumma, la tendance est de conserver les deux gardiens dans l’effectif. “En interne, on assure que le choix en reviendra à Mauricio Pochettino, et à lui seul. Et l’option jugée la plus réaliste serait une mise en concurrence des deux hommes, à la régulière“, conclut l’Equipe.