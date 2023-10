Ramos : « Un cauchemar parce que c’est une grosse défaite »

Ce soir, le PSG a été surclassé par Newcastle et s’est lourdement incliné sur la pelouse de Saint-James Park (4-1). Les Parisiens vont devoir très vite se relever.

Après son très bon match contre le Borussia Dortmund en ouverture de la phase de poules de la Ligue des Champions, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Newcastle pour confirmer cette victoire. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé de reconduire son système avec quatre joueurs offensifs. Un schéma de jeu qui s’est montré non concluant, les Parisiens ayant été surclassés par les Magpies. Sur une erreur de Marquinhos, le club de la capitale a rapidement encaissé un but. Les joueurs n’ont jamais réussi à se montrer dangereux et ont été punis par des joueurs réalistes (4-1). Au micro de Canal Plus, Gonçalo Ramos est revenu sur cette défaite.

« On a essayé de jouer notre jeu »

« On a essayé de jouer notre jeu. C’est une superbe équipe. Je ne pense pas que ce soit un cauchemar. C’est un cauchemar parce que c’est une grosse défaite. On a joué notre jeu, on a eu des occasions. C’est juste une question de petits détails et Newcastle les a eus en sa faveur. Problème tactique ou mental ? Ils ont été plus fort dans les duels, ils ont réussi à marquer leurs occasions. C’est pour cela qu’ils ont gagné.«