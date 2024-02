Le PSG a décidé de miser sur Randal Kolo Muani au cours de l’été 2023. L’ancien joueur de l’Eintracht Francfort ne connaît pas des débuts rêvés sous les cieux parisiens, et revient donc sur sa signature, son prix et les critiques. Un entretien réalisé par nos confrères d’Onze Mondial.

Les dernières heures du mercato d’été 2023 ont été mouvementées avec le dossier Randal Kolo Muani. L’attaquant français a fait le forcing comme les dirigeants du PSG pour aller au bout de l’opération, et être un transfuge de l’Eintracht Francfort au Paris Saint-Germain. Entre informations, rebondissement et officialisation, le numéro 23 Rouge & Bleu, pour Onze Mondial, est revenu sur la signature de son contrat : « Je ne sais toujours pas comment j’ai fait pour signer au PSG. Je n’ai même pas lu le contrat, je ne faisais que signer en bas de chaque page, sans savoir ce que je paraphais. Tout s’est fait dans le speed, ça courrait dans les bureaux. Je n’avais jamais vu ça. C’était du stress de fou ! J’en ai perdu des cheveux ce jour-là. Peut-être qu’il manque des choses sur mon contrat, je ne sais pas (rires). Je suis content que le deal se soit fait en tout cas. Il y avait plein de documents à envoyer, moi, j’étais assis dans un bureau avec mon père et j’attendais. Et quand j’ai entendu les cris et les applaudissements dans le bureau, j’ai compris que c’était fait. Lorsque la presse annonçait que le deal était mort, j’étais chez moi, avec ma famille, on était dégoutés, on ne comprenait pas ce qu’il se passait« .

Une fois le transfert officiel, Randal Kolo Muani s’est donc engagé avec le Paris Saint-Germain contre une somme avoisinant les 90 millions d’euros, avec un contrat jusqu’en juin 2028. Sous le maillot Rouge & Bleu, le Français dresse un bilan statistique de 8 buts et 3 passes décisives en 23 rencontres toutes compétitions confondues. Si les chiffres peuvent être encourageants, la réalité du terrain est tout autre, et les critiques fusent en conséquent : « Je vois les critiques depuis mon arrivée au PSG. Et les critiques font évoluer, c’est bon à entendre. C’est comme les conseils. Il faut prendre en compte les critiques et s’améliorer pour que ces mêmes critiques disparaissent. C’est logique. (…) Concernant le prix du transfert, il est important. Personnellement, il est dur à digérer. C’est une autre pression à assumer pour moi. Je digère petit à petit. Mais je vais te faire une confidence : Avec le temps, les gens diront que c’était un bon prix pour Randal Kolo Muani. Je sais qu’en ce moment les gens disent ’90 millions pour Kolo Muani, c’est quoi ça ?’. Moi je dis : ‘Ils verront’, tout simplement« , répond l’international tricolore à ce sujet, toujours pour nos confrères d’Onze Mondial.

Afin de répondre aux critiques, Randal Kolo Muani a évoqué la confiance dont il jouissait en Bundesliga, et répond sans langue de bois à ce sujet également : « En Allemagne j’étais en confiance, c’est pour ça que j’étais épanoui sur le terrain. Il faut juste que je sois heureux et en confiance et tout va rouler comme sur des roulettes. Aujourd’hui je suis heureux, mais je ne suis pas heureux comme en Allemagne. Au début les critiques m’ont affecté. Je suis un humain, je ne suis pas un mur, ni un robot, j’ai des sentiments, mais je ne suis pas triste. Je suis content d’être un joueur du PSG, mais je pourrais être mieux« .

« Les Jeux Olympiques ? Pas un objectif pour moi«

Outre son statut d’attaquant du PSG, Randal Kolo Muani tient également une place dans le groupe France de Didier Deschamps. Cependant, la situation sous les cieux parisiens rend l’ancien du FC Nantes plus prudent : « Avant de parler de l’Euro, il faut d’abord être appelé en mars. Il faut y aller étape par étape. Je ne me projette pas trop. Je veux déjà être appelé en mars. Je n’ai pas une place attitrée en Equipe de France. Je me bats tous les jours pour être appelé par le sélectionneur. J’ai vu ce que le sélectionneur a dit à mon sujet, ça m’a touché. À moi de bosser désormais. Je dois prouver en club. Mais l’objectif est d’être dans la liste et de remporter l’Euro. On a une belle génération, on peut dire qu’on est favoris. Je vais tout faire pour être à cet Euro en tout cas. (…) Participer aux Jeux Olympiques n’est pas un objectif pour moi. J’ai déjà participé aux JO de Tokyo, même si ça s’est très mal passé. Mais c’était quand même une expérience à vivre, je l’ai vécue. Même si c’était pendant le Covid. De nombreux joueurs rêvent d’y participer, je l’ai déjà fait personnellement. Je vais laisser la chance aux autres (sourire)« .

La carrière internationale de Randal Kolo Muani est marquée par un triste épisode en finale de Coupe du Monde 2022 : son face à face avec Emiliano Martinez, portier de l’Argentine. Au cours de cet entretien avec Onze Mondial, l’attaquant du PSG est revenu dessus : « Je serai toujours le mec qui a loupé le face à face en finale de la Coupe du Monde. C’est à vie. Même quand ma carrière sera finie, on m’en parlera toujours. Évidemment que je suis encore dégoûté de ce raté. En plus, après ce face à face, le match se termine. Si j’avais marqué, on aurait remporté la Coupe du Monde. C’est dingue. Je n’ai même pas les mots pour expliquer ça. C’est juste incroyable. J’aurais ramené la Coupe du Monde en France. J’aurais été la ‘star’, et sincèrement, je pense que je n’aurais pas aimé. Ça ne doit pas être facile à supporter. La Coupe du Monde et la Ligue des Champions, ce sont les meilleurs trophées. J’espère remporter ces trophées à l’avenir. Les gens disent : ‘Il aurait pu la donner à Kylian’. Déjà, Kylian ne m’a jamais reparlé de cette action. Et sur le moment, c’était impossible à faire. Le foot ne se joue pas avec les ralentis, il n’y a que la VAR qui aurait pu voir ça …« .