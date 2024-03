Au sortir de la trêve internationale, le PSG prépare la 27e journée de Ligue 1 Uber Eats. Un week-end au terme duquel les hommes de Luis Enrique affronteront l’Olympique de Marseille. L’occasion pour le média officiel du club d’aller sur les traces d’un joueur issu de la région parisienne, Randal Kolo Muani.

A l’occasion du Classique face à l’Olympique de Marseille qui se jouera ce dimanche 31 mars (20h45 sur Prime Video), le média officiel du PSG est allé à la rencontre de l’entourage de Randal Kolo Muani. Le joueur, originaire de la région parisienne, a vu son entourage le plus proche et d’anciens éducateurs livrer leur témoignage à son égard, et a également accordé de son temps afin d’évoquer son parcours, mais aussi et surtout le point culminant de celui-ci : son arrivée au Paris Saint-Germain. Les amis d’enfance de Randal Kolo Muani ont dans un premier temps souligné la force de travail et d’abnégation qui a aidé le numéro 23 du PSG à se démarquer tout au long de son parcours. Des paramètres qui ont permis à l’ancien du FC Nantes de franchir les étapes pour arriver à signer pour le club de sa vie : « Quand j’étais à Francfort, j’ai vu la proposition du Paris Saint-Germain j’étais déterminé à venir. C’était ma seule envie […] Depuis tout petit je regarde le Paris Saint-Germain, j’ai baigné dedans, j’ai grandi dedans, j’ai côtoyé des gens qui sont des ultras, des supporters. Pour moi c’est juste logique de supporter le Paris Saint-Germain vu que je viens d’ici« .

Un reportage à retrouver en intégralité ci-dessous

Sur les traces de Randal Kolo Muani, découvrez le parcours de notre Parisien ! 🎙️



De ses débuts dans le monde du football en région parisienne jusqu'au Parc des Princes sous les couleurs du @PSG_inside ! 🎞️🔴🔵



💬 « Marquer lors d'un Classique, j'en ai tellement rêvé. » pic.twitter.com/myMHimLDmO — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 28, 2024

Lors du match aller, le 24 septembre dernier, le PSG s’est imposé 4-0 face à l’Olympique de Marseille et Randal Kolo Muani a réalisé son rêve à cette occasion en faisant trembler les filets pour le 2-0. Un rêve qu’il pourrait avoir envie de revivre sur la pelouse du Stade Vélodrome ce dimanche : « Le Classique ? J’ai tellement rêvé d’y marquer ! Quand j’était petit je faisais des mises en scène tout seul« , a-t-il déclaré au micro de PSG TV.