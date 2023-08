Au cours de ce mercato estival 2023, le PSG a ciblé le poste d’attaquant comme secteur à renforcer en priorité. En ce sens, en plus de l’arrivée déjà actée de Gonçalo Ramos, les dirigeants parisiens espèrent attirer Randal Kolo Muani, et seraient sur le point d’y arriver.

Le Paris Saint-Germain est parvenu à renforcer son secteur offensif avec les arrivées de Marco Asensio, Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé. Cependant, le club de la capitale n’aurait pas l’intention de s’arrêter là, et serait toujours désireux de se renforcer offensivement. En effet, au cours d’un live Instagram organisé par nos confrères d’RMC Sport, Fabrice Hawkins s’est exprimé sur le dossier et a distillé ses informations autour de Randal Kolo Muani. L’attaquant de l’Eintracht Francfort est ciblé par le PSG et la piste serait à dissocier du dossier Kylian Mbappé. Le numéro 7 parisien pourrait donc retrouver son coéquipier en Equipe de France sous le maillot Rouge & Bleu. Cependant, aucun accord n’aurait été trouvé entre les dirigeants du club de la capitale et leurs homologues allemands, comme il n’existe pas d’accord avec l’ancien attaquant du FC Nantes. Cependant, d’autres échos émanent en provenance d’Espagne.

C’est le journaliste espagnol Jorge Picon qui annonce que « la signature de Kolo Muani pour le PSG est très proche« . Dans leur quête de renforts offensifs, les dirigeants du club de la capitale ont placé Randal Kolo Muani comme un objectif prioritaire, notamment en accélérant sur la piste ces dernières heures. Notre confrère transpyrénéen du média Relevo annonce l’attaquant de l’Eintracht Francfort comme la onzième recrue estival du Paris Saint-Germain.