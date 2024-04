Rayan Cherki et son lien fort avec Kylian Mbappé

Rayan Cherki est l’un des joueurs les plus prometteurs de Ligue 1. L’ailier lyonnais a une relation particulière avec Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG.

Rayan Cherki (20 ans) réalise de belles performances avec l’Olympique Lyonnais, son club formateur, depuis ses débuts en professionnel en 2019. Lors des derniers mercatos, il a été associé au PSG. Mais il n’y a jamais vraiment eu de contacts concrets entre les deux clubs. Représenté par la mère de Kylian Mbappé, l’international espoir français a un lien particulier avec le numéro 7 du PSG.

« Avec Kylian, on ne parle pas trop football »

« On a de bons rapports. À la base, il avait mis un tweet après mon match contre Nantes. Après ça, on s’est parlé sur les réseaux. On s’est vus une fois, deux fois, trois fois, après les matches en sélection, explique le joueur lyonnais dans une interview accordée à So Foot. Avec Kylian, on ne parle pas trop football. Lui, de par sa vision, c’est les buts, les buts, les buts. Donc, il me dit: “stats, stats, stats”. En vrai, quand on se voit, on parle pratiquement de tout… sauf de foot.«