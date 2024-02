RCSA / PSG : Les supporters parisiens en nombre à La Meinau

Le PSG se déplace en Alsace ce vendredi (21h sur Prime Video) pour y affronter le RC Strasbourg. Cette rencontre de la 20e journée de Ligue 1 Uber Eats se jouera à guichets fermés, et avec la présence en nombre des supporters Rouge & Bleu.

Dans une atmosphère hostile, le Paris Saint-Germain se déplace à La Meinau ce vendredi pour le match d’ouverture de la 20e journée de Ligue 1 Uber Eats. Pour l’occasion, Luis Enrique devra composer sans Milan Skriniar, Presnel Kimpembe, et Nuno Mendes. Les trois défenseurs blessés, leur absence est ajoutée à celles de Kang-In Lee, mobilisé avec la Corée du Sud pour la Coupe d’Asie, et Achraf Hakimi, fraîchement éliminé de la CAN 2023 et qui devrait retrouver le Campus PSG au début de la semaine prochaine. Cependant, la rencontre entre le RC Strasbourg et le club de la capitale se jouera avec des forces vives en tribunes, puisque La Meinau devrait être à guichets fermés. Dans les travées de l’enceinte alsacienne, 800 supporters Rouge & Bleu devront répondre présents selon Bruno Salomon, dont 320 membres du Collectif Ultras Paris.

