Le Paris Saint-Germain peut compter sur le soutien indéfectible de ses supporters alors qu’il se prépare à affronter la Real Sociedad pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions au Pays basque. Près de 1 850 supporters du PSG sont attendus à Saint-Sébastien pour encourager leur équipe, offrant ainsi un soutien crucial dans cette étape décisive de la compétition.

730 Ultras

Les autorités françaises et espagnoles ne prévoient pas de risques majeurs liés au déplacement des supporters parisiens, qui représenteront un contingent impressionnant en Espagne. Les forces de l’ordre ne prévoient pas de dispositif particulier pour encadrer les supporters du PSG et sont même ouvertes à une marche dans la ville avant la rencontre.

Lors du match aller au Parc des Princes, le PSG a pris l’avantage en remportant une victoire convaincante de 2 à 0 contre la Real Sociedad. Fort de cette avance confortable, le club de la capitale aborde sereinement ce match retour, soutenu par ses fidèles supporters qui seront présents en masse à Anoeta.

Parmi les 1 850 fans parisiens qui feront le déplacement, on compte 320 VIP et 730 ultras, selon les informations rapportées par L’Équipe. Malgré la présence de ces supporters, les autorités restent confiantes quant au bon déroulement de l’événement, soulignant l’absence de rivalité historique entre le PSG et la Real Sociedad.

Bien que quelques incidents aient été signalés lors du match aller à Paris, les autorités estiment qu’ils étaient marginaux et ne devraient pas se reproduire pour le match retour. Avec des buts signés Kylian Mbappé et Bradley Barcola lors de la première confrontation, le PSG a démontré sa détermination à décrocher sa place en quarts de finale de la Ligue des Champions, comptant sur le talent de ses joueurs pour réitérer cette performance à Saint-Sébastien.