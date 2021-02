Après plus d’un mois de pause, le PSG Handball retrouvera la compétition ce samedi avec un match d’EHF Champions League face au club hongrois de Szeged. De retour avec le groupe parisien, après le Mondial 2021 avec la France, l’arrière droit des Rouge et Bleu, Nedim Remili, n’aura pas eu de temps de repos après le championnat du monde en Egypte. Dans un entretien accordé au Parisien, Nedim Remili s’est exprimé sur le calendrier infernal imposé aux handballeurs.

“Notre calendrier est démentiel. On joue tous les deux jours dans des compétitions aussi importantes qu’un Championnat du monde, une Ligue des champions, le Championnat de France avec une obligation de résultat aussi bien avec les Bleus que le PSG. Il n’y a donc aucun moment de répit avec les dangers que cela engendre”, a souligné Nedim Remili au quotidien francilien. “Les dangers de ces enchaînements de matches ? Les blessures, parfois graves, qui peuvent briser ou ralentir une carrière. Elles font peur comme le burn-out que risquent aussi certains joueurs. Le handball est un sport de contact parfois violent. Les mecs sautent et il arrive trop souvent qu’ils retombent mal, se font un tendon d’Achille, une cheville ou un genou. A force de trop jouer, nos corps lancent des sonnettes d’alarme mais personne ne les écoute. C’est très triste.”

Dans cette interview, Nedim Remili a également dévoilé ses objectifs pour cette deuxième partie de la saison 2020-2021. “Le moins de blessures possible pour nous à Paris et dans tous les clubs. Pour le PSG, je veux continuer à aller chercher les titres et grandir. Je veux aller chercher la Ligue des champions qu’on convoite depuis si longtemps. On la touche souvent mais maintenant, il faut d’en saisir. Avec les Bleus, je veux nous qualifier pour les Jeux.”