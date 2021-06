Le PSG Handball connaîtra de nombreux changements à la fin de la saison 2021-2022. Des départs importants sont actés : Mikkel Hansen (Aalborg), Vincent Gérard (Saint-Raphaël), Nedim Remili et Benoît Kounkoud à l’ambitieux Kielce (qui s’est déjà attaché les services de Dylan Nahi pour la saison prochaine). Avant d’entamer la préparation olympique avec les Bleus, Nedim Remili (25 ans) a confié à L’Equipe que quitter le PSG sera une forme de déchirement.

“Ce sera mon premier départ de France, et mon départ du PSG après six ans, ce sera un gros moment d’émotion. Paris, c’est quelque chose de vraiment spécial, c’est dans mon ADN, commente l’international dans le journal. C’est le club que j’ai toujours supporté en foot, porter l’écusson a toujours été particulier pour moi. Et j’y aurai passé six années magnifiques, incroyables, j’ai grandi avec le PSG. Quand j’ai vu Dylan Nahi pleurer après son dernier match avec Paris, je pensais déjà à l’année suivante et je me suis dit : ”Ouh la la”… Beaucoup de choses font que l’on n’a pas trouvé de terrain d’entente mais il n’y a pas de conflit, j’aurai toujours beaucoup d’amour et de respect pour ce club.”