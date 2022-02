Rémy Descamps et ses bons souvenirs de son passage au PSG

Formé au PSG, Rémy Descamps a passé six ans au PSG (2013-2019). Mais le gardien de but – actuellement à Nantes – n’a pas joué un seul match officiel avec les Rouge & Bleu. Malgré cela, il garde de très bons souvenirs de son passage à Paris comme il l’a expliqué à PSG TV.

« J’ai également en tête mes tous premiers pas au sein du groupe professionnel lors d’un stage de présaison en Autriche, en juillet 2016. J’avais eu l’occasion d’être sur le banc de touche lors de la victoire face au Wiener SK (3-0). Mike Maignan était en instance de départ, j’ai donc eu la possibilité d’être promu. J’ai profité des conseils dispensés par Kevin Trapp, Salvatore Sirigu, puis Alphonse Areola et par la suite Gianluigi Buffon. J’ai également eu la chance d’être gardien numéro 3 lors de prestigieuses rencontres de Champions League, notamment au Camp Nou (FC Barcelone), à Santiago-Bernabéu (Real Madrid), au Celtic Park (Celtic Glasgow) ou bien à l’Emirates Stadium (Arsenal). Même si l’espoir de disputer la rencontre était mince, j’ai grappillé le moindre détail pour enrichir mon approche de la compétition.«

Le titi du PSG qui est aussi revenu sur la signature de son premier contrat professionnel, le 17 mai 2016. « J’ai ressenti énormément de fierté. Lorsqu’on est apprenti footballeur, on réalise beaucoup de concessions tout au long de notre jeunesse. Ce contrat a confirmé que j’avais fait le bon choix en partant de chez moi très jeune, pour privilégier cette voie. Ce n’est jamais gagné d’avance, car il n’y a aucune garantie d’y parvenir. Ce n’était pas un aboutissement, mais plutôt le début d’une nouvelle histoire. C’était surtout la récompense d’une formation aboutie, pour moi, pour mes proches et pour mes entraîneurs. Une fois ma signature apposée, je savais qu’il fallait redoubler d’efforts pour atteindre le plus haut niveau et surtout y durer.«