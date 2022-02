Marquinhos : « Je veux ramener le PSG le plus haut possible »

Marquinhos a rejoint le PSG durant l’été 2013. Cela va faire bientôt dix ans qu’il porte le maillot Rouge & Bleu. Le défenseur central brésilien est irréprochable sur les terrains. Capitaine des Rouge & Bleu depuis le départ de Thiago Silva. Dans un reportage pour Téléfoot, Marqui s’est confié sur son parcours à Paris. Extraits choisis.

Ses neuf ans au PSG

« On a eu des bons moments. Il y a eu plein de belles choses, de bons moments. Quand je regarde les débuts, j’étais un jeune qui rêvait d’être avec ses idoles. Jouer dans un grand club et grandir. Quand je regarde en arrière, il n’y a pas de regret. Le changement que j’ai eu c’est incroyable, et il nous en reste encore. »

Sa prolongation de contrat

« Prolonger ? J’espère. Mon envie c’est de rester, je suis bien ici, je suis content. J’ai encore de l’envie, de l’énergie pour essayer de ramener le PSG le plus haut possible. Mon histoire ici n’est pas finie. J’espère que l’on va avoir un accord pour la prolongation.«

Thiago Silva

« Thiago m’a montré le chemin. Il a été l’un des meilleurs défenseurs du monde, et il l’est toujours aujourd’hui. Moi, je suis à mon meilleur niveau depuis que j’ai commencé ma carrière. Je suis à mon meilleur niveau.«

Mon meilleur souvenir au PSG ?

« Lisbonne. Même si on n’a pas gagné, je pense que ce que l’on a fait là-bas c’était extraordinaire. L’émotion que l’on a vécu. On a beaucoup d’attachement pour ce moment. C’est mon objectif de remporter cette Ligue des Champions. Je ne sais pas si c’est un rêve. Ce n’est pas trop loin pour que ce soit juste un rêve. C’est un objectif, mais il faut avoir plein d’autres petits objectifs pour atteindre celui-là. »

Le Real Madrid

« C’est un match particulier parce que c’est un grand adversaire, qui a des grands joueurs. Ce sont des matches qui nous apportent beaucoup d’émotions. C’est la Ligue des Champions, avec la musique. Le PSG plus fort que le Real ? Je vais dire non. Même si on a des grands noms, des joueurs qui ont été champions, qui ont de l’expérience, je pense que Madrid est dans un moment avec plus de confiance, ils réalisent des meilleures prestations. Mais tout est possible dans un match.«

Mbappé peut devenir le meilleur joueur de l’histoire du PSG ?

« Oui. C’est déjà l’un des plus grands joueurs de l’histoire du PSG. Il est en fin de contrat, il est dans un moment décisif dans sa vie. Vous lui dites que vous voulez qu’il reste ? Oui. Il le sait. On lui dit. C’est un joueur très important pour nous. Il le montre sur le terrain à chaque fois. Je ne connais pas sa décision. On essaye de profiter un maximum pour que l’on puisse atteindre nos objectifs jusqu’à la fin de la saison et après on verra.«

Messi

« C’est un grand joueur, un grand monsieur. C’est magnifique de le côtoyer dans le vestiaire. J’avais beaucoup joué contre lui. Il nous a fait souffrir. Et maintenant je profite de l’avoir à mes côtés. Il monte en puissance. Je le sens de plus en plus à l’aise. On essaye de le mettre bien pour qu’il puisse avoir la confiance pour qu’il affiche son meilleur niveau. Dans ce genre de grand rendez-vous, il va beaucoup nous apporter. »

Neymar

« C’est un super joueur, je l’aime. C’est quelqu’un dont je suis très proche. Je parle souvent avec lui, même si des fois c’est difficile. C’est sûr que l’on veut qu’il soit là contre le Real. On veut que tous les grands joueurs soit disponible pour que le coach se casse la tête pour faire l’équipe.«