Renato Marin : « C’est un moment incroyable pour moi »

Ce samedi après-midi, contre Lorient, Luis Enrique a décidé de titulariser Renato Marin dans les buts du PSG. Le gardien italo-brésilien n’a pas caché sa joie de jouer son premier match de Ligue 1.

En perspective de la demi-finale retour de la Ligue des champions contre le Bayern Munich mercredi soir, Luis Enrique avait décidé de faire souffler Matvey Safonov dans les buts. Lucas Chevalier aurait pu jouer son premier match depuis le 23 janvier. Mais il s’est blessé à la cuisse mercredi à l’entraînement et ne devrait plus rejouer avant la fin de la saison. Le coach du PSG a alors titularisé Renato Marin, arrivé l’été dernier, et qui n’avait qu’un match cette saison, le 32e de finale de Coupe de France contre le Vendée Fontenay Foot (0-4). Pour sa première en Ligue 1, il n’a pas eu beaucoup de travail, encaissant deux buts où il ne pouvait rien faire, et réalisant une parade très importante pour maintenir le point du match nul.

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« Je travaille beaucoup pour ces moments »

Au micro de PSG TV, en français dans le texte, Renato Marin n’a pas caché sa joie après ce premier match en championnat. « Je pense que c’est un moment incroyable pour moi. Je suis vraiment très content. Je travaille beaucoup pour ces moments. Merci pour l’arrivée de ce moment. Je vais continuer à travailler pour en avoir d’autres. Le match nul ? Je pense que tous les matches ne sont pas faciles. Le niveau est très haut. On a besoin de jouer tous les matches très très bien. Il reste trois ou quatre matches. Il faut tous les gagner.«