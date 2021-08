Reprise vendredi pour les six derniers vacanciers du PSG

Les derniers vacanciers du PSG reprendront vendredi. Les internationaux des sélections les plus performantes à l’Euro et à la Copa América – Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma, Neymar, Marquinhos, Leandro Paredes et Angel Di Maria – seront de retour dans trois jours au centre Ooredoo. C’est ce que rapporte leparisien.fr. Les six hommes étaient encore sur les terrains les 10 et 11 juillet avec le Brésil, l’Argentine ou l’Italie. C’est donc le 6 août qu’ils vont débuter leur préparation pour la saison 2021-22. Il faudra ensuite au moins deux semaines avant de les revoir dans le groupe pour un match officiel du PSG.