Le président de l’Eintracht s’en prend fortement au PSG

Après le président du BvB Hans-Joachim Watzke qui ne s’était pas gêné pas pour tacler le PSG en parlant de distorsion de concurrence dans une interview accordée à Sky Sports Deutschland, c’est au tour de Philip Holzer, président du conseil de surveillance de l’Eintracht Frankfurt, de viser le club francilien, véritable bouc-émissaire. Le Paris Saint-Germain est pointé du doigt alors que le plus dépensier cet été est Manchester United. Mais cela, le dirigeant de l’Eintracht semble l’ignorer.

“Il suffit de regarder le marché des transferts cet été. Vous pouvez clairement voir que Covid frappe beaucoup plus fort les clubs traditionnels. Qui est à la pointe des dépenses ? Le RB Leipzig, mais ils ont aussi fait rentrer de l’argent. Et puis le PSG directement“, commente Hans-Joach dans le Frankfurter Rundschau. “C’est une évolution que je n’aime pas du tout. À mon avis, le PSG est le club que beaucoup souhaiteraient le moins voir remporter la Ligue des champions. Chelsea investit également massivement, tout comme Liverpool. Mais même le Bayern a des problèmes, et il ne peut acheter des joueurs qu’en vendant. L’Inter Milan doit générer 100 millions de revenus en transfert. Tout cela est très difficile. Je n’ai jamais vu de marché des transferts comme cette année, il n’y a fondamentalement que des vendeurs.”