Retour en chiffres sur le match nul du PSG face au Havre

Ce samedi soir, le PSG est parvenu à arracher le match nul face au Havre (3-3) grâce à une égalisation tardive de Gonçalo Ramos. Retour en chiffres sur cette rencontre.

Avant sa double confrontation face au Borussia Dortmund en Ligue des champions, le PSG pouvait valider son titre de champion de France. Pour cela, les joueurs de Luis Enrique devaient s’imposer face au Havre, club à la lutte pour le maintien. Dans un match haletant, les Rouge & Bleu sont parvenus à arracher l’égalisation (3-3) grâce à un Gonçalo Ramos auteur d’une entrée fracassante avec un but et une passe décisive. Un résultat qui retarde donc le sacre parisien.

Gonçalo Ramos, un remplaçant décisif

Via son site officiel, le PSG est revenu en chiffres sur cette rencontre face au HAC. C’est la première fois depuis février 2020 que le club parisien remonte un déficit de deux buts dans une rencontre de championnat pour éviter la défaite. La dernière fois c’était face à Amiens (mené 0-3, 4-4 score final). Le leader du championnat aime surtout marquer dans le dernier quart d’heure. Depuis le début de saison, Paris a marqué 20 buts dans les quinze dernières minutes d’une rencontre en Ligue 1, c’est au moins 8 de plus que toute autre équipe.

Face aux Normands, trois buteurs différents se sont illustrés. Premier buteur parisien, Bradley Barcola est impliqué dans 4 buts lors de ses 5 derniers matches (1 but et 3 passes décisives). Auteur du but de l’espoir pour revenir à 2-3, Achraf Hakimi a été impliqué dans 80 buts dans sa carrière en club toutes compétitions (35 buts, 45 passes). Enfin, Gonçalo Ramos a mérité son titre de supersub. Avec un but et une passe décisive après son entrée en jeu, l’attaquant portugais de 22 ans « est le joueur impliqué dans le plus de buts comme remplaçant en Ligue 1 cette saison (6 – 5 buts, 1 passe). »