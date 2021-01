Chaud, froid, et de nouveau chaud… les échos venus d’Espagne au sujet d’un intérêt du PSG pour le latéral droit brésilien Emerson (actuellement au Real Betis) oscille. Si le journal sportif andalou Estadio Deportivo avait expliqué que le PSG mettait pour l’instant de côté le dossier, tout en continuant un suivi en termes d’observation des matches du joueur de 22 ans, la radio COPE affirme que Leonardo a fait un pas en perspective du mercato estival. Le directeur sportif a rencontré l’agent d’Emerson, affirme le média. Quoi qu’il en soit, Emerson va finir la saison au Betis, comme convenu avec le FC Barcelone, qui paie au club sévillan 6M€ en trois versements jusqu’à l’été prochain (ce que le Betis a avancé pour sa signature) et qui devra en payer trois autres à la fin de l’exercice en cours. Doté de Sergiño Dest et Sergi Roberto, le Barça est vendeur pour Emerson. Au poste de latéral droit, le PSG dispose actuellement d’Alessandro Florenzi (prêté par l’AS Roma avec une option d’achat de 9M€), de Colin Dagba, de Thilo Kehrer voire de Thimothée Pembélé.