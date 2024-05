Revue de presse : Erreur, Mbappé, mercato estival…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 9 mai 2024. Les erreurs fatales au PSG dans sa quête de la C1, l’annonce de son départ, un tournant pour la saison de Mbappé, les pistes pour renforcer l’effectif, les quinze derniers jours de Mbappé au PSG…

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque les sept erreurs fatales du PSG dans sa quête de la finale de la Ligue des champions après son élimination contre le Borussia Dortmund. La première faute, selon le quotidien sportif, un triomphalisme déconcertant. « Il existe un fossé, entre faire vivre l’événement et s’en imaginer vainqueur avant l’heure, que le PSG franchit souvent avec appétit. Avant la réception de Barcelone, en quarts de finale aller de Ligue des champions, un sentiment d’invulnérabilité avait gagné l’environnement du club. » Avant de recevoir le Borussia mardi, le même triomphalisme avait gagné toutes les sphères du club de la capitale, avance l’Equipe. « En interne, il avait déjà été demandé à certains services de préparer le déplacement à Wembley. » Le quotidien sportif pointe aussi du doigt Nasser Al-Khelaïfi. « Si un dirigeant parisien devait le mieux incarner ce triomphalisme déconcertant, ce serait Nasser al-Khelaïfi. » Le président qatarien, effacé lorsque Leonardo était directeur sportif, entend jouer un rôle majeur depuis deux ans, y compris dans la politique sportive, ce qui ne paraît pas toujours judicieux, indique l’Equipe. Pour la troisième erreur fatale, elle concerne Gianluigi Donnarumma. Même si son bilan depuis son arrivée au PSG est globalement positif, dans son approche des grands rendez-vous de Ligue des champions, il ne donne pas l’impression d’avoir totalement chassé les fantômes de Bernabeu. Mardi soir, il a failli dans le domaine qui reste son plus grand défaut : le jeu aérien. « Ses carences techniques ont été actées dans ce secteur. Elles se doublent d’une difficulté à appréhender ces situations. »

L’Equipe estime aussi que Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, a réalisé des choix douteux. « Rarement un directeur sportif à Paris aura bénéficié d’autant de moyens financiers que Campos, qui n’est pas à l’origine du choix de Luis Enrique, au cours de ces deux dernières années. » Même si le club de la capitale a atteint le dernier carré de la C1, il reste compliqué d’en conclure que le dirigeant portugais en est le grand artisan, avance le quotidien sportif. La gestion du PSG de son titi Warren Zaïre-Emery est aussi pointé du doigt. « Le club de la capitale, dans sa communication, a souhaité, avec le départ programmé de Mbappé, mettre en avant son jeune « Titi ». » Le milieu de terrain a joué 41 matches cette saison. « Luis Campos et Luis Enrique avaient acté en début de saison que malgré son jeune âge, il était important que Zaïre-Emery soit très sollicité. Le manque de fraîcheur du milieu international est visible ces dernières semaines. Pour la direction, à moyen terme, ce « travail » foncier lui sera bénéfique. » L’Equipe estime aussi que le PSG a régulièrement affiché un manque d’intensité dans ses matches. « Sur les matches à haute intensité cette saison – AC Milan, Newcastle, Dortmund – le PSG a souffert dans l’impact. » Le quotidien sportif indique que cette équipe du PSG manque de dimension athlétique, notamment dans l’entrejeu. Enfin, l’Equipe pointe du doigt le plan de jeu illisible de Luis Enrique en demi-finale. « Ce qui interpelle vraiment, bien au-delà du manque de réussite (4 montants touchés), c’est le rythme sur lequel a été joué ce retour. Luis Enrique, avec son dogme du contrôle, n’est jamais paru en mesure de changer le tempo de son équipe. Trop mono rythmique, trop dépendant de Dembélé, Paris est devenu finalement une équipe très prévisible. »

L’Equipe évoque aussi Kylian Mbappé et l’annonce de son départ du PSG, qui a été un tournant dans sa saison. « Avec le recul, Kylian Mbappé regrettera-t-il cette annonce du 13 février, quand il a prévenu Nasser al-Khelaïfi qu’il ne prolongerait pas son aventure avec le PSG au-delà de cet été ? L’attaquant de 25 ans connaît trop ce club, ses méandres et ses zones d’ombre, pour ne pas avoir soupçonné qu’il aurait pu y avoir un retour de bâton. » Pour ses dernières apparitions sous le maillot du PSG en Ligue des champions, l’attaquant est passé à côté. Mardi soir, « on l’a vu sans solution, sans ressort. […] Son langage corporel disait depuis longtemps qu’il ne faudrait pas compter sur lui pour jouer les sauveurs. Moins d’énergie, moins rayonnant, comme s’il était lassé, rentré dans le rang au pire moment de la saison. Psychologiquement, il n’est pas sorti indemne de ces derniers mois traversés dans un environnement où il n’évolue plus en confiance. » Contre Dortmund, on l’a surtout senti atteint sur le plan athlétique, avance l’Equipe. L’envie était là mais les jambes ne suivaient pas, payant un manque de rythme et de continuité pour un joueur habitué à enchaîner les saisons denses depuis ses 17 ans. « Dimanche, il fera ses adieux au Parc face à Toulouse. En février, Al-Khelaïfi avait réclamé en interne de préparer un gros hommage pour sa sortie. Sauf que depuis, l’intéressé n’a toujours pas officialisé son départ, plongeant le club dans une situation épineuse : comment honorer un joueur qu’il rêve de prolonger s’il n’a pas publiquement acté son départ ? Des échanges sont prévus ces prochaines heures pour définir un plan de marche », conclut le quotidien sportif.

De son côté, Le Parisien se demande si Luis Enrique s’est trompé dans sa gestion de la double confrontation entre le PSG et Dortmund. Le quotidien francilien explique que le coaching du technicien espagnol fait débat et certains de ses choix suscitent des interrogations. Le Parisien a questionné deux experts, Édouard Cissé et Philippe Montanier, sur la tactique et l’approche phycologique de Luis Enrique lors de la demi-finale de la Ligue des champions. L’ancien milieu de terrain du PSG n’a pas maché ses mots au moment d’évoquer l’élimination. « Je n’ai pas compris sa composition et notamment la titularisation de Ramos alors que son trio Barcola-Mbappé-Dembélé était installé. […] C’est facile de prédire le passé, mais Danilo n’est pas assez bon pour jouer les grands matchs ? Tu alignes Beraldo, 20 ans, qui vient de loin, alors que tu as un joueur expérimenté, qui a montré depuis des années qu’il était carré. […] Il n’a pas réussi à transcender son groupe. Les mecs n’ont pas mis de bûche pour enflammer le stade. » De son côté, l’ancien coach de Toulouse a tenu à défendre l’entraîneur du PSG. « J’estime que les choix de Luis Enrique étaient cohérents sur cette rencontre. Il a remis Mbappé dans sa zone préférentielle, il a installé Ramos en pointe pour apporter de la présence et gêner la relance. Il a aligné la meilleure équipe de départ théorique, il lui a donné confiance. On lui a souvent reproché de trop faire tourner, de changer ses joueurs de place et quand il ne le fait pas, on le lui reproche aussi. Si on prend du recul, le PSG aurait dû gagner par un but d’écart et je pense qu’ils ont été un peu meilleurs que Dortmund mais pas suffisamment efficaces. »

Le quotidien francilien évoque aussi Kylian Mbappé et ses quinze derniers jours au sein du PSG. En fin de contrat le 30 juin, il a acté son souhait de ne pas prolonger l’aventure à Paris depuis de très long mois. Avant de partir, il aurait aimé réaliser un de ses rêves, remporter la Ligue des champions avec le PSG. « Il savait que la compétition reine avait, cette année plus que les autres, le profil du potentiel cadeau d’adieu idéal tant la route jusqu’à la finale était dégagé comme jamais. » À l’issue de l’élimination, l’attaquant n’a pas cherché à fuir les micros et ses responsabilités, avance Le Parisien. « Se sachant plus attendu que les autres, conscient aussi de n’avoir pas été à la hauteur des attentes dans cette double confrontation, il n’a cherché aucune excuse, prenant même pour lui une part de l’échec. » Le quotidien francilien indique que malgré cette déception, il n’est pas question pour le numéro 7 du PSG de baisser les armes et de prendre ses derniers quinze jours comme joueur du PSG par-dessus la jambe, lui qui peut s’offrir un dernier trophée à Paris avec la Coupe de France. Dimanche, contre Toulouse, il devrait jouer son dernier match avec le PSG au Parc des Princes. Même si ses relations avec Nasser Al-Khelaïfi se sont largement refroidies, « il se murmure que le club pourrait marquer le coup pour cet ultime rendez-vous. Dans le cas contraire, difficile de croire qu’en dépit de la déception de la semaine, le public, lui, ne rende pas hommage à son numéro 7. »

