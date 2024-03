Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 26 mars 2024. Quel accueil pour les joueurs du PSG à Marseille, les quatre portugais du PSG qui devraient être convoqués à l’Euro, une nouvelle chance de briller pour Kolo Muani…

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque l’accueil que devrait recevoir les cinq joueurs du PSG convoqués par Didier Deschamps au stade Vélodrome, stade de la rencontre entre la France et le Chili ce soir. À cinq jours du Classico, Randal Kolo Muani et Kylian Mbappé, attendus comme titulaires, pourraient « expérimenter quelques premières salves stridentes. » Le quotidien sportif explique que Kylian Mbappé a une carapace triple épaisseur mais « celle de ses jeunes collègues (Kolo Muani et Zaïre-Emery) est sans doute un peu moins dense. »

L’Equipe fait également un focus sur les quatre portugais du PSG convoqués lors de la trêve internationale, Danilo Pereira, Vitinha, Nuno Mendes et Gonçalo Ramos. Ils devraient tous figurer dans la liste de Roberto Martinez à l’Euro mais n’auront pas le même rôle en Allemagne. Même s’il est plus souvent remplaçant au PSG, cette saison, Gonçalo Ramos a débuté quatre des sept matches du Portugal lors de cet exercice 2023-2024 avec quatre buts à la clé. Mais à l’Euro, il n’est pas sûr d’être titulaire. Si le sélectionneur portugais décide d’utiliser un 4-3-3, son schéma préférentiel, il sera en concurrence avec Cristiano Ronaldo pour la place en pointe. En ce qui concerne Nuno Mendes, son retour après presque un an d’absence ouvre la perspective d’un couloir gauche détonant avec lui et Rafael Leao ou Joao Felix. C’est le joueur du PSG qui a le plus de chances de débuter l’Euro dans une zone où « il devra probablement affronter la concurrence de Joao Cancelo plutôt que celle de Raphaël Guerreiro. » Pour Danilo Pereira, qui joue plus régulièrement en défense centrale qu’au milieu, son poste de prédilection, son vécu en sélection portugaise et son profil l’aide, lui qui peut naviguer entre le poste de sentinelle et celui de troisième central. « En charnière, l’horizon s’est bouché avec le début d’année canon réussi par Pepe et le retour à un système préférentiel à quatre, alors qu‘Antonio Silva voire Gonçalo Inacio constituaient déjà une solide menace pour le Parisien, autour de l’incontournable Ruben Dias. » Enfin, Vitinha, qui réalise une très belle saison sous le maillot du PSG, doit faire face à une féroce concurrence au milieu de terrain. Cette saison, il n’a été titulaire qu’une seule fois avec le Portugal. Avec Palhinha qui s’installe en sentinelle et Bruno Fernandes qui est indiscutable, il reste une place dans le milieu de la Seleçao. Et cette dernière se dispute entre Vitinha, Matheus Nunes, Otavio, voire Joao Neves. Pour le numéro 17 du PSG, « un peu plus que pour les autres, peut-être, le parcours parisien en Ligue des champions de ce printemps aura son importance. »

De son côté, Le Parisien évoque le match de la France contre le Chili lors duquel Didier Deschamps va faire une large revue d’effectif. Ce sera le moment pour les habituels remplaçants de faire douter le sélectionneur en perspective de l’Euro. Ce sera notamment le cas de l’attaquant du PSG, Randal Kolo Muani. Depuis la Coupe du monde, Didier Deschamps titularise Randal Kolo Muani lors d’un des deux matches du rassemblement. Cela illustre bien la confiance accordée à un joueur pourtant en difficulté en club, avance le quotidien francilien. « Déclassé dans la hiérarchie offensive, Kolo Muani demeure toujours, aux yeux de Deschamps, un élément important de son groupe, où son état d’esprit est irréprochable« . Attendu dans le couloir droit face au Chili, l’attaquant du PSG « peut exprimer sa polyvalence aux trois postes offensifs, amener de la percussion et déstabiliser l’adversaire par ses appels, des qualités qui plaisent au sélectionneur en vue de l’Euro. » Le Parisien conclut en expliquant qu’il devra corriger son manque d’efficacité, lui qui n’a marqué que deux buts en quatorze sélections.